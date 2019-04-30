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30.04.2019 00:51
Рубрика: Экономика

Минэнерго РФ: Чистая нефть придет на белорусские НПЗ 2-3 мая

Текст: Александра Воздвиженская

Очищенная от примесей органических хлоридов экспортная российская нефть дойдет по нефтепроводу "Дружба" на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в течение четырех суток. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго РФ вечером 29 апреля.

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"Сегодня, в соответствии с графиком, нефть, полностью отвечающая требованиям техрегламента, поступила на ЛПДС "Унеча" около 12:00 дня и около 17:00 на границу Белоруссии. Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2-3 мая, - говорится в сообщении. - Нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая".

Российская нефть, которая идет по нефтепроводу "Дружба" в сторону Белоруссии и далее в Европу, пришла с превышенным содержанием хлоридов на белорусские НПЗ в апреле, об этом 19 апреля сообщил "Белнефтехим". В итоге было решено снизить загрузку НПЗ, приостановить экспорт нефти и нефтепродуктов из Белоруссии, а позднее, то же сделали Польша и Украина. Через несколько дней все стороны провели встречу, где решили, как очистить поток в трубе, а на территории России завели дело о загрязнении нефти.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Беларусь Правительство Минэнерго Поставки нефти и газа в Беларусь
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