На каких курортах страны подешевели квартиры

Специалисты портала "Мир квартир" обнародовали данные мониторинга, проведенного на вторичном рынке жилья популярных отечественных курортов. Анализ показал, что в Крыму квартиры дорожают, а в Краснодарском крае - падают в цене.

Как пояснили авторы исследования, замеры были сделаны в 22 наиболее популярных у туристов городах Крыма и Краснодарского края. Были изучены отдельно предложения по 1-3-комнатным квартирам. Затем аналитики рассчитали среднюю стоимость "условной" квартиры на местном рынке жилья без учета ее комнатности.

Полученные сведения эксперты сравнили с результатами подобных замеров, сделанных в апреле 2018 года. В итоге удалось определить несколько тенденций, характерных для южных городов. Например, в Крыму почти повсеместно наблюдается рост цен на "вторичку".

"Крым, все последние годы проигрывавший конкуренцию кавказскому побережью, сейчас определенно пустился в рост, - отмечают эксперты. - Средняя динамика по полуострову с апреля прошлого года - прирост цены на 10,5 процента. Видимо, сыграло свою роль введение Крымского моста в прошлом году. Особенно выросли высококачественные предложения".

Наибольшую динамику продемонстрировала Ялта. В этом городе цены за год выросли на 14,9 процента. Там же зафиксирован и самый дорогой "квадрат" на полуострове. Его средняя стоимость на вторичном рынке составляет 144,7 тысячи рублей.

Приобрести однокомнатную квартиру в этом городе можно в среднем за 5,87 миллиона рублей, двухкомнатную - за 11,13 миллиона, трехкомнатную - за 14,56 миллиона рублей. Таким образом, средняя цена предложения на ялтинском рынке составляет около 12 миллионов рублей.

Для сравнения, выручки от продажи квартиры в Ялте хватит для того, чтобы приобрести три "условных" квартиры в Симферополе, Судаке и Керчи, где стоимость предложения составляет 4.7, 4.5 и 2.8 миллиона рублей соответственно.

По годовому приросту цен вслед за Ялтой расположились Коктебель (плюс 13,1 процента), Гурзуф (плюс 12,8) и Алупка (плюс 12,7).

"Не исключено, что летом цены вырастут еще больше: под южным солнцем они имеют тенденцию "нагреваться", - говорит гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. - Впрочем, сезонность на рынке курортной недвижимости хоть и есть, но не слишком высокая - около 5-10 процентов".

Только в четырех населенных пунктах Крыма зафиксировано снижение стоимости вторичного жилья. Лидером по данному показателю оказался Симеиз. В этом курортном городке средняя стоимость квадратного метра составляет 97 751 рубль, а усредненной квартиры - 8,79 миллиона рублей. За год цены здесь снизились на 4,4 процента.

В список "подешевевших" городов также включены Бахчисарай (минус 3,4 процента), Массандра (минус три процента) и Феодосия (минус 2,9 процента). Кстати, средняя цена квартир по Крыму, включая Севастополь, на текущий момент достигла уровня 92 тысячи рублей за один квадратный метр.

Что касается курортов Краснодарского края, то здесь ситуация иная. Прирост цены зафиксирован только в двух городах, в частности в Сочи. Эксперты говорят, что в этом городе предложение на вторичном рынке жилья динамично растет уже несколько лет.

Прошедший год не стал исключением - "вторичка" здесь подорожала на 10,9 процента. Так, цена далеко не новой "однушки" в Сочи составляет 4,16 миллиона рублей, "двушки" - 8,05 миллиона, "трешки" - чуть более 15 миллионов рублей.

По мнению аналитиков, рост цен простимулировали зимние Олимпийские игры, прошедшие в Сочи. Еще до их открытия предложения на рынке "вторички" пошли вверх. И хотя с тех пор динамика замедлилась, тенденция подорожания все еще продолжается.

Активно развивает свой рынок недвижимости и соседняя Анапа. Ее аналитики до сих пор считали недооцененной теми, кто желает приобрести курортную недвижимость. Однако ситуация меняется. Жилье здесь за год подросло в цене на 6,1 процента. Это свидетельствует о повышении спроса.

Этого не скажешь о двух других популярных краевых курортах. Так, в Туапсе стоимость вторичного жилья упала на 7,7 процента, в Геленджике - на 4,8. В среднем квартиры в этих городах предлагаются по 2,86 и 4,82 миллиона рублей соответственно.

Словом, дохода от продажи одной квартиры в Сочи хватит на покупку одной квартиры в Анапе и еще хватит на одну в Туапсе. Кстати, средняя цена квадратного метра жилья в Краснодарском крае, в целом, а не только по побережью, на данный момент составляет около 70 тысяч рублей.

"Изменение цены квадратного метра по этому региону отрицательное - минус 4,7 процента, однако ситуация еще может выправиться в разгар сезона, - резюмирует Павел Луценко. - Пик цен обычно приходится на август-сентябрь, спад - на зимние месяцы. Наименьшие сезонные колебания мы наблюдаем на рынке элитных квартир - там они стремятся к нулю, так как активные продажи идут круглый год".