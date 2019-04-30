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30.04.2019,  
12:03
Текст:  Николай Грищенко

На параде Победы покажут "невидимую" военную Lada 4x4

Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

В параде Победы на Красной площади в Москве примет участие новый легкий многоцелевой внедорожник Lada 4x4. Армейский автомобиль, вооруженный крупнокалиберным 12,7-мм пулеметом "Корд", закреплен за подразделениями Воздушно-десантных войск.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Опубликованы неизвестные парадные снимки маршалов СССР

Как сообщает ТАСС, пикап Lada 4x4 десантники активно использовали в ходе учений "Восток-2018". По итогам маневров, действия разведывательных групп ВДВ признаны успешными.

Военные эксперты не исключают, что кроме пулеметов на пикап могут быть установлены 30-миллиметровый станковый гранатомет АГС-30 "Пламя" или противотанковый ракетный комплекс "Корнет".

Напомним, что опытный образец армейского вездехода-невидимки на базе ВАЗ-21213 "Нива" был впервые был представлен на международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Машина получила название "Сержант".

Статус "невидимки" армейский автомобиль получил из-за композитных материалов. Они обеспечивают главную особенность машины - ее малозаметность для тепловизоров. Кроме того, десантный "Сержант" обладает способностью к самозатуханию при горении, стойкостью к химикатам и ультрафиолетовому излучению, а также морозоустойчивостью - на его кузове не образуется лед.

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