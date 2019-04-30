На украинской АЭС произошел пожар

На Ровенской атомной электростанции на Украине возник пожар. Возгорание на трансформаторе привело к отключению третьего энергоблока станции. В работе остаются первый и четвертый энергоблоки.

Инцидент произошел 29 апреля около 21.00. Спустя час пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет. Радиационный фон в норме. Специалисты устанавливают причины возгорания.

"По международной шкале событий на атомных объектах INES это событие классифицировано уровнем "ноль"", - цитирует РИА Новости представителя предприятия.

Ровенская АЭС расположена на северо-западе одноименной области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.