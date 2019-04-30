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30.04.2019 22:49
Рубрика: Спорт

"Молнии" еще сверкнут

Кучеров претендует на "Харт Трофи"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 95(7853)
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров номинирован на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата НХЛ. Кроме россиянина, на награду "Харт Трофи" претендуют канадские форварды Сидни Кросби из "Питтсбурга" и Коннор Макдэвид из "Эдмонтона".
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Кросби набрал 100 очков (35 шайб + 65 голевых передач), Макдэвид - 116 (41+75). Кучеров заработал 128 очков (41+87) в 82 матчах, звание лучшего бомбардира и, конечно, внес огромный вклад в итоговую победу "Тампы" в "регулярке" сезона-2018/19. Хотя в первом раунде плей-офф в серии до четырех побед "молнии" уступили "Коламбусу" - 0:4.

Из россиян "Харт Трофи" получали Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013) и Евгений Малкин (2012). Сможет ли Кучеров пополнить этот список, станет известно на церемонии вручения наград НХЛ, которая пройдет 19 июня в Лас-Вегасе.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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