Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время. ВНИИ труда составил список таких новых профессий.

В него, в частности, вошли оператор беспилотных летательных аппаратов, специалисты по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений и другие, сообщает RT.

Как отметила директор по развитию систем профессиональных коммуникаций института Ирина Волошина, появление новых профессий связано с появлением новых технологий, также на него влияют общественные процессы. По ее словам, в "Справочник профессий" включено несколько десятков новых профессий.

Ранее "РГ" писала о том, что число закрытых профессий для женщин сократится в пять раз. В частности, они смогут работать в хлебопекарном производстве, а также на транспорте - морском, речном, железнодорожном и даже воздушном.

В начале апреля были названы самые высокооплачиваемые профессии. Как оказалось, самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.