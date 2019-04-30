Небензя призвал Запад не усугублять санкциями ситуацию в Сирии

Введенные в отношении Дамаска рядом европейских стран санкции лишь усугубляют ситуацию в Сирии, считает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН по политической ситуации в САР.

"В очередной раз призываем осознать пагубность односторонних санкций, введенных рядом западных стран, которые лишь усугубляют гуманитарную ситуацию в Сирии", - передает РИА Новости слова российского дипломата.

По словам Небензи, именно из-за санкций Сирия переживает сейчас масштабный топливно-энергетический кризис.

"Сирия - одно из ключевых государств Ближнего Востока, неотъемлемая часть арабского мира, - напомнил российский постпред. - Нельзя искусственно вырвать ее из общерегионального контекста в угоду близоруким, политизированным конъюнктурным установкам", - сказал постпред РФ.

При этом Небензя поправил исполняющего обязанности постпреда США Джонатана Коэна, который в своем выступлении назвал страны-участницы астанинского формата (РФ, Турцию и Иран) "так называемыми гарантами".

"Кстати, хочу сказать уважаемому представителю США, что мы не "so called guarantor countries" (так называемые страны-гаранты), а просто "guarantor countries" (страны-гаранты) астанинского процесса", - подчеркнул российский дипломат.