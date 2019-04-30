Новейшая модификация БРДМ-2М передана Киргизии

Сергей Шойгу отметил, что переданная Киргизии техника проверена, надежна и способна выполнять широкий круг задач. Например, БРДМ-2 "повысят боеспособность и мобильность подразделений сухопутных войск".

Судя по обнародованным фотоматериалам, наши союзники получили новейшую модификацию бронированных разведывательно-дозорных машин. Как и на более ранних модернизированных версиях, на этой отсутствуют ставшие не нужными дополнительные выдвижные колеса. В бортах появились еще два люка, облегчающие вход и выход.

В то же время, по сравнению с предыдущими образцами, на этих значительно усилена защита - в передней проекции и по бортам смонтирована дополнительная броня.

Пулеметное вооружение осталось прежним (14,5 мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ), но эффективность его применения значительно улучшили, установив на кормовой части крыши башни новый многоканальный прицел. Также экипаж получил в свое распоряжение телевизионную систему наблюдения и современное радиосвязное оборудование.

Для сохранения высоких характеристик подвижности устаревший пожароопасный бензиновый двигатель заменили новым дизельным.

По мнению военных экспертов, данную версию БРДМ-2 можно считать самой лучшей из всех, которые производились ранее.

Прошедшие аналогичные "апгрейд" бронемашины также были замечены на военном параде в столице Лаоса - Вьентьяне в январе текущего года.