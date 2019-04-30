Новую попытку госпереворота предприняли в Венесуэле

Подуспокоившаяся было в последнее время ситуация в Венесуэле, где усилиями местной оппозиции и ее зарубежных спонсоров продолжается попытка госпереворота, вновь обострилась. Утро 30 апреля в Боливарианской республике, а точнее в ее столице - Каракасе - началось весьма необычно. Социальные сети и прозападные информагентства буквально разрывались, сообщая об очередном "захвате власти антиправительственными силами при помощи военных".

На самом же деле все выглядело куда скромнее. Впрочем, как и все предпринимаемые президентом-самозванцем Хуаном Гуайдо шаги по борьбе с законным главой Венесуэлы Николасом Мадуро. На этот раз спикер Нацассамблеи появился на рассвете в окружении небольшой группы людей (около 30 человек) в форме вооруженных сил страны в районе военного аэродрома и штаба ВВС Венесуэлы в самом центре Каракаса. Кстати, оппозиционеры, по-прежнему относящие себя к местной элите, продолжают избегать бедных мест города, где сильны позиции чавистов, а все свои акции стараются проводить в самых богатых районах. Именно таким районом и является Альтамира, рядом с которой и расположена база Ла Карлота.

Произошедшее было преподнесено как новое достижение оппозиции в борьбе с властями. Непосвященный зритель мог бы даже подумать, что речь идет о захвате штаба ВВС. Вот только оказалось, что Гуайдо и стоящие за ним люди в форме были отнюдь не на территории военной базы, а снаружи, за ее забором. Там, куда может подойти любой желающий.

В большей степени эта компания была примечательна другим. В ее рядах на первом плане можно было заметить Леопольдо Лопеса, лидера и основателя ультрарадикальной партии "Народная воля", членом которой является и сам Гуайдо. Удивительным присутствие Лопеса делает тот факт, что в настоящий момент по решению суда он находится под стражей по обвинению в организации массовых протестов в 2014 году. В июле 2017 года тюремное заключение ему сменили домашним арестом. И вот теперь Лопес решил продемонстрировать, что судебное решение ему не указ. А сбежать из-под стражи он смог, как сообщили сами оппозиционеры, именно при помощи тех самых военных, с которыми народовольцы Лопес и Гуайдо и приехали к авиабазе в Каракасе.

Пока остается неясным, кем именно являются облаченные в форму сторонники президента-самозванца. Ведь части и войска, в которых они проходят службу, не назывались. Равно как не было каких-либо уточнений со стороны венесуэльского минобороны. Глава военного ведомства Владимир Падрино Лопес пока только заявил, что ситуация в войсках остается под полным контролем, а высшее руководство армии сохраняет верность присяге и законному правительству.

И все же, несмотря на эти успокоительные заявления, положение дел в войсках не может не тревожить Николаса Мадуро. Ведь именно поддержка армии до сих пор позволяет главе республики относительно прочно находиться у власти, несмотря на возрастающее внешнее давление и непростую социально-экономическую ситуацию в стране. Оппозиционеры уже давно пытаются пробить брешь в единстве военных, но пока все случаи дезертирства носили единичный характер и так и не вылились в централизованный мятеж. Но чем больше таких случаев в свою копилку бросает Гуайдо, тем больше сомнений он порождает в умах венесуэльских солдат и офицеров.

Несмотря на тиражируемые венесуэльской оппозицией пафосные заявления об очередной "великой победе в борьбе в властями", произошедшее в большей степени напоминает жест отчаяния со стороны Гуайдо. Ведь на 1 мая он сам назначил завершение начатой им же "Операции свобода". Вот только большинство венесуэльцев так и не поняли, чем эта "операция" отличается от рядовых, повторяющихся с завидным постоянством призывов оппозиционеров к народу поддержать их на уличных демонстрациях. А последние митинги все чаще становятся для античавистов полным провалом - людей приходит все меньше и меньше. Вот Гуайдо и нужно было "встряхнуть" своих сторонников накануне нового шествия.

Для настоящей встряски, правда, не хватило совсем немного - жесткого подавления этого "восстания" со стороны властей. Но уж настолько непредставительной оказалась компания мятежников, что серьезных столкновений с правоохранителями не вышло - путчистов попросту закидали гранатами со слезоточивым газом. О происшествии в своем Twitter написал министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес, констатировав уже привычный за последнее время провал попытки госпереворота.

По-видимому, отдавая себе отчет в том, что происходящее является новой провокацией, власти не стали арестовывать и нарушившего условия домашнего ареста Леопольдо Лопеса. Ведь сейчас какие-либо нападки на оппозиционера, пусть и самые законные, могут помочь античавистам вывести людей на улицы. Но этот козырь власти, вне всякого сомнения, придержат в рукаве и достанут его, когда ситуация в стране нормализуется. Тогда-то Лопеса и можно будет вернуть под арест, причем на этот раз наверняка уже не домашний.

Пока же Венесуэла замерла в преддверии завтрашних манифестаций. Оппозиционеры попытаются завершить их "Операцию свобода", а чависты вновь заявят о своем единстве и готовности защитить родину перед сохраняющейся угрозой мятежа. Ясно одно - о нормализации ситуации в стране и общенациональном примирении пока говорить не приходится.