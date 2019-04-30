"Он будет фантастическим правителем". Кто стал новым императором Японии

В полночь с 30 апреля на 1 мая по токийскому времени (18:00 30 апреля по Москве) в Японии взошел на Хризантемовый трон новый, 126-й по счету император. Им стал наследный принц Нарухито, который будет править под девизом "Рэйва" (Благоденствие и гармония).

Церемонии возведения на престол нового императора начнутся 1 мая. Так, в 10:30 утра по Токио (4:30 Мск) ему вручат священные регалии, меч и яшму, а также государственные печати. Затем он обратится к народу с первым императорским посланием. Интронизация нового монарха пройдет осенью, на нее приглашены 195 зарубежных гостей. Пока что император с семьей продолжат проживать в своей нынешней резиденции во дворце Тогу в токийском районе Минато, а в императорский дворец переберутся лишь после того, как оттуда съедут его родители - теперь уже "почетный император" Акихито и его супруга Митико.

Императрица из московского детсада

Нарухито родился 23 февраля 1960 года (теперь его день рождения станет официальным праздником в Японии) в больнице императорского дворца в Токио. В марте 1982-го окончил аристократический Университет Гакусюин с дипломом бакалавра истории. Затем до 1986 года учился в Мертон-колледже в Оксфорде, где написал исследование об исторических системах водного транспорта на Темзе. Впоследствии вернулся в Университет Гакусюин, чтобы получить степень магистра истории. Будучи увлеченным проблемой сохранения водных ресурсов на Земле, в марте 2003 года он выступил в качестве почетного президента на Всемирном форуме воды.

Нарухито играет на альте, увлекается джоггингом, пешим туризмом и альпинизмом. В японских префектурах Сидзуока и Яманаси день рождения Нарухито объявлен "Днем Фудзи" из-за его любви к этой горе.

Его супруга (55 лет), теперь уже императрица Масако (девичья фамилия Овада), до замужества училась в Гарварде и работала в МИД Японии. Она происходит из именитого рода. Ее отец, Хисаси Овада, был дипломатом и президентом Международного суда ООН. Раннее детство - с двух до пяти лет - Масако провела в Москве, где посещала детский сад № 1127. Затем ее отца МИД Японии перевел на службу в Нью-Йорк.

По возвращении в Японию в 1971 году Масако училась в католической школе для девочек Футаба Гакуэн в Токио. Высшее образование получила на экономическом отделении Рэдклифф колледжа Гарвардского университета. Ее отец тем временем вновь получил назначение в Москву, но Масако на этот раз с ним не поехала, а осталась учиться в США. После окончания Гарварда она вернулась в Токио, где приняла участие во вступительных экзаменах для трудоустройства в МИД Японии и оказалась в числе 28 человек, успешно сдавших экзамены, при том что всего было 800 претендентов.

Нарухито и Масако впервые увиделись еще в 1986 году. На протяжении нескольких лет принц ухаживал за ней и трижды делал ей предложение. Что интересно, на какой-то период Масако даже оказалась практически вычеркнута из списка потенциальных невест Нарухито. Причиной послужило то, что ее дедушка по материнской линии, бизнесмен Ютака Ёгасира, был во время работы в банковской сфере одним из кредиторов корпорации Chisso, которая сбрасывала ртуть в реки в районе Минамато на острове Кюсю, что привело к отравлению, болезням и гибели множества местных жителей. Однако в 1993 году, после трех предложений руки и сердца со стороны Нарухито, Масако все же согласилась.

У Нарухито и Мисако один ребенок - Аико, принцесса Тоси, сейчас ей 17 лет. Одно время даже обсуждалась возможность, что в будущем она займет Хризантемовый трон (согласно нынешнему закону о наследовании престола от 1947 года женщина не может быть императрицей). Но после появления на свет в 2006 году сына у брата Нарухито, принца Акисино, проблема потеряла актуальность. Теперь наследником трона считается принц Хисахито, сын Акисино.

Сменил скрипку на альт

Ожидается, что Нарухито продолжит линию своего отца, выступая в роли национального символа Японии. Между тем, несмотря на значительное понижение статуса императора Японии после Второй Мировой войны, у него есть определенные возможности, которые прописаны в конституции. В частности, он заверяет все решения кабинета министров и парламента. При этом теоретически он может отказаться это сделать или затянуть процедуру одобрения, поскольку в конституции Японии не сказано, что император не имеет права отвергать решения правительства.

Кроме того, император в Японии исполняет свои функции пожизненно (поэтому для отречения императора Акихито и пришлось создавать специальный закон), а значит, он при желании может влиять на ветви власти. Кроме того, Его величество проводит встречи с иностранными главами государств и может принимать участие в разработке международных договоров.

Как считает один из британских друзей Нарухито, учившийся вместе с ним в Оксфорде, "он станет фантастическим императором. Он заботливый, скромный, но при этом никогда не забывал о своих обязанностях наследника престола".

Японцы много внимания уделяют и тому, что новый император играет на альте. Раньше, кстати, Нарухито играл на скрипке, но потом перешел на альт, потому что "скрипка слишком стремится всегда быть первой", тогда как альт, по его словам, "не выделяется, однако без него гармония слишком одинока".

Ожидается, что новый монарх, много внимания уделяющий проблеме сохранения воды на Земле, продолжит и дальше заниматься этим, а также сосредоточится на других глобальных задачах.