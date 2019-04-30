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30.04.2019 15:02
Рубрика: Спорт

Расписание плей-офф баскетбольной Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский
В первой половине мая пройдет стартовый раунд плей-офф баскетбольной интернациональной Единой лиги ВТБ. Шесть российских клубов и две зарубежные команды проведут четвертьфинальные серии до трех побед по схеме "2-2-1". Предлагаем полное расписание этой стадии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В скобках перед названием команды указано место клуба в двухкруговом турнире регулярного чемпионата, где принимали участие 14 коллективов. Время начала матчей - московское.

(1) ЦСКА - (8) БК "Нижний Новгород"

1-я игра - 4 мая, начало в 13.00, в Москве

2-я игра - 6 мая, 19.00, в Москве

Баскетбольный клуб "Химки" стал лауреатом премии "Спорт и Россия"

3-я игра - 9 мая, 17.00, в Нижнем Новгороде

Если потребуется:

4-я игра - 11 мая, 17.00, в Нижнем Новгороде

5-я игра - 14 мая, 19.00, в Москве

(4) "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - (5) "Зенит" (Санкт-Петербург)

1-я игра - 4 мая, 16.00, в Краснодаре

2-я игра - 6 мая, 20.00, в Краснодаре

3-я игра - 9 мая, 18.00, в Санкт-Петербурге

Если потребуется:

4-я игра - 11 мая, 18.00, в Санкт-Петербурге

5-я игра - 14 мая, 20.00, в Краснодаре

(2) УНИКС (Казань) - (7) "Калев" (Таллин, Эстония)

1-я игра - 3 мая, 18.30, в Казани

2-я игра - 5 мая, 18.00, в Казани

3-я игра - 8 мая, 19.00, в Таллине

Если потребуется:

4-я игра - 10 мая, 19.00, в Таллине

5-я игра - 13 мая, 19.00, в Казани

Фото: Михаил Сербин / РИА Новости
ЦСКА вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги

(3) "Химки" (Московская область) - (6) "Астана" (Нур-Султан, Казахстан)

1-я игра - 5 мая, 16.00, в Химках

2-я игра - 7 мая, 20.00, в Химках

3-я игра - 10 мая, 16.30, в Нур-Султане

Если потребуется:

4-я игра - 12 мая, 12.00, в Нур-Султане

5-я игра - 15 мая, 20.00, в Химках

РАСПИСАНИЕ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЙ НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

3 мая, пятница

"Матч ТВ"

18.25. УНИКС - "Калев". Первый матч. Прямая трансляция.

4 мая, суббота

"Матч ТВ"

15.55. "Локомотив-Кубань" - "Зенит". Первый матч. Прямая трансляция. 

5 мая, воскресенье

"Матч ТВ"

15.55. "Химки - "Астана". Первый матч. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Страна"

15.55. "Химки - "Астана". Первый матч. Прямая трансляция.

17.55. УНИКС - "Калев". Второй матч. Прямая трансляция.

Тем временем

Американский центровой эстонского "Калева" Арнетт Моултри, имеющий опыт выступлений в НБА за "Филадельфию", признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Единой лиги в апреле.

В уходящем месяце "Калев" из пяти матчей "регулярки" выиграл четыре и впервые в истории своих выступлений в Единой лиге пробился в плей-офф. Моултри в апреле демонстрировал среднюю результативность 20,8 очка за матч, а показатель по подборам - 6,4 за игру.    

Спорт Баскетбол
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