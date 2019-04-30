В скобках перед названием команды указано место клуба в двухкруговом турнире регулярного чемпионата, где принимали участие 14 коллективов. Время начала матчей - московское.
(1) ЦСКА - (8) БК "Нижний Новгород"
1-я игра - 4 мая, начало в 13.00, в Москве
2-я игра - 6 мая, 19.00, в Москве
3-я игра - 9 мая, 17.00, в Нижнем Новгороде
Если потребуется:
4-я игра - 11 мая, 17.00, в Нижнем Новгороде
5-я игра - 14 мая, 19.00, в Москве
(4) "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - (5) "Зенит" (Санкт-Петербург)
1-я игра - 4 мая, 16.00, в Краснодаре
2-я игра - 6 мая, 20.00, в Краснодаре
3-я игра - 9 мая, 18.00, в Санкт-Петербурге
Если потребуется:
4-я игра - 11 мая, 18.00, в Санкт-Петербурге
5-я игра - 14 мая, 20.00, в Краснодаре
(2) УНИКС (Казань) - (7) "Калев" (Таллин, Эстония)
1-я игра - 3 мая, 18.30, в Казани
2-я игра - 5 мая, 18.00, в Казани
3-я игра - 8 мая, 19.00, в Таллине
Если потребуется:
4-я игра - 10 мая, 19.00, в Таллине
5-я игра - 13 мая, 19.00, в Казани
(3) "Химки" (Московская область) - (6) "Астана" (Нур-Султан, Казахстан)
1-я игра - 5 мая, 16.00, в Химках
2-я игра - 7 мая, 20.00, в Химках
3-я игра - 10 мая, 16.30, в Нур-Султане
Если потребуется:
4-я игра - 12 мая, 12.00, в Нур-Султане
5-я игра - 15 мая, 20.00, в Химках
3 мая, пятница
"Матч ТВ"
18.25. УНИКС - "Калев". Первый матч. Прямая трансляция.
4 мая, суббота
"Матч ТВ"
15.55. "Локомотив-Кубань" - "Зенит". Первый матч. Прямая трансляция.
5 мая, воскресенье
"Матч ТВ"
15.55. "Химки - "Астана". Первый матч. Прямая трансляция.
"МАТЧ! Страна"
15.55. "Химки - "Астана". Первый матч. Прямая трансляция.
17.55. УНИКС - "Калев". Второй матч. Прямая трансляция.
Американский центровой эстонского "Калева" Арнетт Моултри, имеющий опыт выступлений в НБА за "Филадельфию", признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата Единой лиги в апреле.
В уходящем месяце "Калев" из пяти матчей "регулярки" выиграл четыре и впервые в истории своих выступлений в Единой лиге пробился в плей-офф. Моултри в апреле демонстрировал среднюю результативность 20,8 очка за матч, а показатель по подборам - 6,4 за игру.