Овечкин прибыл в расположение сборной России

Вместе с Александром к национальной команде присоединились его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Также сообщается, что чуть позже приедет в сборную защитник "Торонто" Никита Зайцев. Он догонит команду, когда она будет в Чехии.

"Вашингтон" Овечкина в этом году не смог защитить Кубок Стэнли, который в минувшем сезоне команда завоевала впервые в истории. "Столичные" выбыли из борьбы уже в первом раунде плей-офф, уступив "Каролине" в семиматчевой серии, причем в решающей встрече "Вашингтон" упустил победу в овертайме.

Стоит отметить, что в этом году сборная России на предстоящем чемпионате мира получит существенное усиление из НХЛ. Уже завершили борьбу за Кубок Стэнли игроки "Тампы" Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев, а также лидер "Питтсбурга" Евгений Малкин и новичок "Вегаса" Никита Гусев. Все они получили приглашение в национальную команду.

Чемпионат мира-2019 пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России вошла в группу В, которая будет выступать в Братиславе. Нашими соперниками на групповом этапе станут Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия.