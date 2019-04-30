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30.04.2019 01:49
Рубрика: В мире

Пентагон направил более 300 военных на границу с Мексикой

Министерство обороны США направило дополнительно около 320 военнослужащих на границу с Мексикой. Они будут оказывать помощь сотрудникам министерства внутренней безопасности (МВБ).

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Пентагона. В документе отмечается, что военные были направлены по просьбе МВБ в связи с гуманитарным кризисом на границе. Военнослужащие будут находиться на американо-мексиканской границе по 30 сентября этого года, что обойдется бюджету примерно в 7,4 миллиона долларов.

Фото: AP Photo/Isabel Mateos
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В минобороны пояснили, что военнослужащие будут заниматься вопросами транспортировки мигрантов, обеспечением условий их содержания, наблюдением за состоянием тех, кто находится под стражей, распределением продуктов питания. "Военные не будут выполнять функций правоохранительных органов", - цитирует ТАСС заявление Пентагона.

Отметим, что сейчас на южной границе находятся около пяти тысяч военнослужащих, которые оказывают поддержку пограничным службам США.

Ежегодно несколько сотен тысяч человек в основном из бедных стран Центральной Америки пытаются добраться до США через Мексику. По данным министра внутренних дел латиноамериканской страны Ольги Санчес Кордеро, в первом квартале этого года уже около 300 тысяч человек предприняли попытки нелегально попасть в Соединенные Штаты через территорию Мексики.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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