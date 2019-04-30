Песков назвал очевидной победу Зеленского

В Кремле уважают выбор народа Украины и считают некорректным говорить о признании или непризнании итогов президентских выборов в соседней стране.

"Мы с самого начала говорили, что уважаем выбор украинского народа и очевидна победа Зеленского - цифры сами за себя говорят, - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, значит ли заочная дискуссия Владимира Путина и Владимира Зеленского то, что Москва признала итоги президентских выборов на Украине. "Надо дождаться еще официального объявления украинского ЦИКа", - также заметил представитель Кремля.

"Говорить о признании или непризнании здесь не совсем корректно: мы с самого начала сказали, что выбор украинского народа здесь абсолютно очевиден", - заключил Песков.