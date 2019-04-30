Песков объяснил отсутствие приглашений лидерам на День Победы

В этом году на празднование Дня Победы в Москве не ожидают визитов иностранных лидеров. Это не уникально - приглашения рассылают на юбилейные мероприятия, - как будет, в частности, в следующем году, пояснили в Кремле.

"Нет, это не уникальная ситуация, каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году. Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что в следующем году мы все будем отмечать очень важную и большую юбилейную дату, вот это будет год действительно особенный. Сейчас нет такой юбилейной даты, поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем на обычные праздники глав государств", - заключил Песков.

