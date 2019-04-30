Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах

В Кремле объяснили, зачем, если Москва признает паспорта самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, было принято решение упростить выдачу российского гражданства их жителям.

"Люди же путешествуют не только на территорию России. Они сталкиваются с другими проблемами, ведь многие не могут возобновить свои проездные документы, свои паспорта", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, в России они, предположим, могли использовать эти документы, но никоим образом они не могли это делать где-то в других направлениях", - заключил Песков.