Посольство РФ в Каракасе: Военные Венесуэлы поддерживают Мадуро

После попытки переворота обстановка в Каракасе остается спокойной и контролируется властями, а военные Венесуэлы остаются на стороне президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявили в посольстве РФ в Каракасе. В ведомстве также отметили, что никакие военные объекты не были захвачены.

"Военные остаются на стороне законного правительства, - цитирует "Интерфакс" заявление российской дипмиссии. - Никакие военные объекты захвачены (оппозицией, - прим. "РГ") не были".

В российском посольстве также отметили, что крупных столкновений, за исключением инцидента в районе Альтамира, зафиксировано не было, а находящиеся в Венесуэле российские военные специалисты вмешиваться в разворачивающиеся в стране события не собираются, так как они "не являются боевым подразделением".

"Речи об их возможном вмешательстве в ситуацию в стране не может идти", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, ранее венесуэльская оппозиция выложила в соцсети видео (записанное на авиабазе "Ла-Карлота") с заявлением Хуана Гуайдо о том, что его поддерживает значительная часть военных страны, и призывом лидера оппозиции к народу и военнослужащим выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного главы государства Николаса Мадуро.