Премьер Беларуси призвал к повышению эффективности механизмов ЕАЭС

Взвешенно оценить итоги пятилетия ЕАЭС, повысив "продуктивность работы по устранению барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза", предложил премьер Беларуси Сергей Румас. Он выступил 30 апреля в Ереване на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

На площадке ЕАЭС, по мнению Румаса, особого внимания сегодня требует анализ причин роста количества препятствий в совместной торговле. Премьер даже высказал предположение, что они могут свидетельствовать о "несовершенстве договора о создании" экономического Союза.

В тоже время, в преддверии юбилейной даты со дня подписания Договора о ЕАЭС белорусский глава кабинета министров положительно охарактеризовал результаты проделанной работы. "Приняты нормативные акты, обеспечивающие начало функционирования ЕАЭС, совершенствуют свою деятельность органы управления и координации, проделана работа по укреплению экономических отношений "пятерки" с третьими странами", - констатировал Румас.

Правда, уточнил он, нельзя забывать и о еще нерешенных проблемах, напомнив своим коллегам, что в качестве ключевой цели создания союза было обозначено формирование эффективного внутреннего рынка государств-членов c обеспечением всех четырех свобод. "И на этом пути нам еще предстоят сложные задачи. Среди них - формирование к 2025 году общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов", - сказал Румас.

Он напомнил партнерам и о декларации, которая была подписана в конце прошлого года о дальнейшем углублении интеграционных процессов. В ней предусматривалось, в частности, обеспечение максимальной эффективности единого рынка, стимулирование научно-промышленных и технологических прорывов, реализация цифровой трансформации экономики.

Необходимо, полагает премьер РБ, продолжить работу по развитию нормативно-правовой базы Союза, гармонизации законодательства, "использовать процесс формирования единого цифрового пространства для увеличения взаимного товарооборота с внедрением электронной торговли".

Беларусь, дал понять глава правительства, поддерживает реализацию совместных проектов и программ, выступает за расширение практики использования информационно-коммуникационных технологий при трансграничном взаимодействии органов власти, субъектов хозяйствования и физических лиц.

Недавно белорусской стороне, сообщил Румас, поступило предложение от Евразийского банка развития о применении созданной им расчетно-клиринговой системы в национальных валютах государств-членов. Банк полагает, уточнил он, что данная система может быть применена казначействами государств-членов для проведения платежей и конвертации (без использования доллара) при расчетах по распределенным ввозным таможенным пошлинам, что будет способствовать повышению роли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС, развитию рынков национальных валют и дедолларизации экономик.