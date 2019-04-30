Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию

Президенты России и Турции провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по итогам заседания Совета сотрудничества высшего уровня, который прошел в Москве в начале апреля.

Была отмечена важность эффективной реализации договоренностей по наращиванию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, продвижению совместных проектов, включая военно-техническую сферу.

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Подтвержден приоритетный характер задачи скорейшего запуска работы Конституционного комитета. При этом должны безусловно соблюдаться принципы суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Также в разговоре была акцентирована важность плотной координации действий по стабилизации в Идлибе и необходимость эффективных мер по подавлению террористических группировок. Лидеры выразили обеспокоенность обострившейся ситуацией в Ливии и высказались за скорейшее прекращение огня и возобновление политического урегулирования под эгидой ООН.