Путин направил телеграмму почетному императору Японии

Президент России Владимир Путин выразил признательность почетному императору Японии Акихито. Текст телеграммы приведен на сайте Кремля.

125-й император Японии Акихито 30 апреля отречется от престола в пользу старшего сына, наследного принца Нарухито.

Российско-японские отношения получили заметное развитие в годы пребывания Акихито на императорском престоле, отметил президент.

Путин рассчитывает, что взаимовыгодные связи между двумя государствами будут и впредь укрепляться на всех направлениях.

Российский лидер пожелал почетному императору и его близким доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долголетия.