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30.04.2019 15:32
Рубрика: Власть

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Венесуэле

Текст: Кира Латухина

Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Речь шла о недавних переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, итогах встреч в Пекине и о ситуации в Венесуэле.

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

"Большое внимание на совещании было уделено ситуации в Венесуэле в свете поступающих новостей о попытке государственного переворота в этой стране", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Путин также проинформировал коллег о своих контактах с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке и о многочисленных переговорах с зарубежными лидерами, состоявшихся в ходе недавнего посещения Китая", - заметил представитель Кремля.

Также обсуждались вопросы внутрироссийской повестки.

В совещании приняли участие председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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