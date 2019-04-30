Путин обсудил с Полтавченко вопросы кораблестроения

Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Георгием Полтавченко.

"В последние годы ОСК показывает достаточно неплохую динамику в развитии, - оценил Полтавченко. - За последние пять лет практически в три раза увеличили количество сданных Военно-морскому флоту кораблей, примерно так же в три раза увеличили количество отремонтированных боевых кораблей. Неплохая динамика по гражданскому судостроению".

"Налажена работа по централизации закупочной деятельности, что, в принципе, опять же, за этот срок дало возможность сэкономить порядка 25 млрд рублей. Очень важно, что растет выручка предприятия", - добавил Полтавченко.

Группа предприятий ОСК увеличилась в полтора раза по сравнению с 2014 годом. Идет консолидация. "Сегодня кооперация охватывает где-то порядка 30 предприятий. В ОСК такого раньше не было, к сожалению, работал каждый сам по себе, - заметил докладчик. - Мы планируем по итогам 2019 года выйти на более чем 97 тысяч рабочих мест, а за последние годы мы увеличили это количество практически на пять тысяч".

С учетом того, что все эти предприятия в определенной степени градообразующие и подразумевают достаточно высокую квалификацию, да и зарплата неплохая, это дает возможность с оптимизмом смотреть в будущее, считает Полтавченко. "Тем более что есть серьезные заказы - и в гражданском судостроении, и в реализации программы модернизации нашего Военно-морского флота", - уточнил он.

По гражданскому судостроению в реализации находятся 78 проектов. "Мы строим суда и рассматриваем как серьезную перспективу - это развитие судостроения в интересах освоения Северного морского пути, в частности, ледокольного флота, судов ледового класса", - отметил глава ОСК.

"Есть, конечно, проблемы, о которых необходимо говорить. Проблемы, связанные, в том числе с определенным моральным и физическим износом основных фондов, в частности докового хозяйства. Хотел бы как раз на эту тему более подробно вам доложить, потому что у нас есть программа обновления строительства новых доков, особенно доков для ремонта и строительства современных судов, в том числе и военно-морских кораблей", - сказал Полтавченко.

"Я смотрю, что - это тоже важно - организован единый централизованный процесс бюджетирования", - заметил Владимир Путин.

"Да, это, кстати, достаточно сложно все шло, но у нас сегодня единое бюджетирование, у нас сегодня единая информационная технологическая система, единая система управления персоналом", - ответил собеседник.

"Сегодня можно говорить о том, что ОСК - это уже достаточно сформированная группа компаний под управлением головной так называемой "Объединенной судостроительной корпорации", - заключил он.