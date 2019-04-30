Учителя белгородских школ задолго до государственной итоговой аттестации знают, что в десятый класс после экзаменов перейдет меньше половины учеников. Большинство - начиная класса с седьмого - готовится поступать в техникумы и колледжи. В учебных заведениях, не теряя времени, вводят новые специальности, интересующие работодателей. А абитуриенты стремятся выбрать дело по душе и получить профессию до совершеннолетия.

Ребята, поступайте к нам!

Развернувшаяся в центре Белгорода площадка "Парада профессий" стала центром притяжения белгородских школьников. Каждый ссуз представил здесь свою "визитную карточку": мимо большинства стендов было сложно пройти, не остановившись, даже тем, кто профессию давно получил. Будущие мастера ландшафтного дизайна продавали рассаду для цветников, специалисты по металлу показывали замысловатые кованые изделия и, не выпуская инструмент из рук, зазывали абитуру: "Ребята, поступайте к нам! Мужская профессия!"

Чуть поодаль будущие инженеры демонстрировали инкубатор: каждый мог подойти и посмотреть, как из скорлупы появится цыпленок. Стрижка собак тоже собрала много зрителей. "Это где такому учат?" - спрашивали мамы будущих абитуриентов и удивлялись ответу: "В правоохранительном колледже - будущие кинологи получают и такую компетенцию". Рядом прогуливались роботы. "Не переходите им дорогу!" - просили студенты Белгородского индустриального колледжа.

Руководители учебных заведений отмечают, что такой ажиотаж вокруг рабочих специальностей вполне закономерен.

- Уже много лет мы стараемся популяризировать те специальности, которые востребованы рынком, - пояснила заместитель директора Ютановского агромеханического техникума Ольга Коновалова. - Для нас было важно снять с абитуриентов и их родителей розовые очки, сломать стереотип, что среднее профобразование - для неудачников.

Это стремление принесло результаты. При этом в техникуме, расположенном в Волоконовском районе Белгородчины, обучают вполне обычным профессиям.

В техникумах приходится прислушиваться к пожеланиям работодателей - менять оборудование, адаптировать учебные программы

- Особым спросом пользуется специальность "зоотехния", - приводит пример Коновалова. - Сейчас много говорят о профессиях будущего, но базовые знания все равно необходимы. Без них приобретать дополнительные навыки будет сложнее. При этом студенту важно понимать, какая именно специализация ему нужна. К примеру, в нашей зоне расположен один крупный агрохолдинг, занимающийся выращиванием птицы. И студенты знают: знание птицеводства им пригодится.

Давайте новое

Многие ребята поступают в техникумы для того, чтобы потом работать на площадках конкретного работодателя. Около десяти лет назад, когда в Белгородской области только начали реформу профобразования и каждый техникум стал ориентироваться на "якорное" предприятие, мало кто верил в успех такого партнерства. Однако острая потребность в кадрах, инвестиции бизнеса в материальную базу ссузов и коррекция учебных программ сделали свое дело.

- В этом году у нас появился еще один работодатель - партнер, - рассказывает замдиректора Белгородского индустриального колледжа Андрей Куравин. - Ему нужны работники для обеспечения безопасности телекоммуникационных систем. Это новая для нас специальность. Сейчас HR-специалист присматривается к нашим ребятам: кто из них может стать сотрудником компании? Мы, в свою очередь, стараемся вести подготовку учащихся с учетом новых веяний.

Андрей Куравин подчеркивает, что техникумам сегодня приходится постоянно вводить новые и новые компетенции: это требование не столько работодателя, сколько времени.

- Сейчас мы рассматриваем возможность - вести дополнительную подготовку специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами, - продолжает он. - Но к лицензированию такой специальности предъявляют очень высокие требования. К примеру, нужно специальное оборудование - аэротрубы, необходимы и аэродромы. В центре города, где мы располагаемся, всего этого не разместить. Подыскиваем площадку на периферии. Вопрос еще и в трудоустройстве выпускников. Сегодня беспилотники используют многие компании, и, по большому счету, для этого не требуется особых знаний. Практически вся Белгородская область уже отснята с воздуха. Но самое трудоемкое - не съемка, а оцифровка информации. И в этой сфере нужны новые специалисты. С одной из компаний, занимающихся геоинформационными системами, мы собираемся реализовать совместный проект. Часть наших студентов и преподавателей прошла там стажировку. Но пока отдельной специальности нет, мы будем обучать навыкам работы с беспилотниками будущих программистов и мехатроников.

Все профессии важны

Студенты охотно получают и традиционные специальности - если на них есть спрос. При этом в техникумах приходится прислушиваться к работодателям - менять оборудование, адаптировать учебные программы под конкретные предприятия.

- Был такой случай: работодатель посетовал, что в процессе подготовки мастеров по обслуживанию контрольно-измерительных приборов мы используем устаревшее оборудование. Кроме того, много времени тратим на теорию - теряем драгоценные часы, - рассказывает Ольга Коновалова. - В результате мы все заменили и скорректировали программу. Да, процесс нелегкий, но иначе как нашим выпускникам трудоустраиваться?

Много новых требований и к привычной профессии повара-кондитера. Теперь мастера производственного обучения говорят, что учить готовить вкусно и только - это прошлый век.

- Надо, чтобы ученики и с мастикой работали, и карвинг использовали, - поясняет преподаватель Губкинского политехнического колледжа Елена Псарева. - Сейчас открывается очень много закусочных, ресторанов, да и столовых, при этом везде нужно не только хорошо приготовить блюдо, но и подать его. Мы стараемся, чтобы наши студенты привносили в профессию больше творчества. Кстати, из 25 студентов моей группы 15 - мальчики. Они порой лучше справляются с практической частью программы, работодатель это видит и охотно берет таких студентов на практику, а потом и на работу. Уж не знаю, в чем секрет...

Приемная кампания в ссузы начнется совсем скоро. Конкурс в белгородские ссузы, где в среднем на одно место претендует более четырех соискателей, по мнению аналитиков, будет расти и дальше.