Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Орловской области

Рейсовый автобус Yutong, в котором находились 54 пассажира, попал в аварию на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Транспортное средство опрокинулось в кювет, после столкновения с "КамАЗом".

Травмы различной степени тяжести получил 21 человек. В основном у пострадавших ушибы и порезы, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию регионального управления МВД.

Уточняется, что в момент ДТП автобус и грузовик двигались в попутном направлении. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.