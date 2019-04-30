Конфликт в московском кафе завершился стрельбой

На востоке столицы произошел конфликт в одном из кафе на Зеленом проспекте, передает РИА Новости. Словесный конфликт завершился стрельбой из травматического оружия, в результате чего пострадал один человек.

"Прибыли полицейские, установили, что произошел конфликт между гражданами, - подтвердили в пресс-службе городского ГУ МВД. - В ходе него один человек, предположительно, из травматического оружия нанес ранение другому посетителю".

По предварительной информации, пострадавшему выстрелили в руку и в ребро. Рана оказалась не проникающей. Пострадавшему оказана помощь. Несколько участников ссоры задержаны, остальные - в розыске.