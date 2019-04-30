Активисты ОНФ обратились к главе города Мантурово Костромской области с просьбой расселить дом N 23 на улице Октябрьской и обеспечить жителей по-настоящему качественным и комфортным жильем.

"Общественники установили, что до настоящего времени не устранены строительные дефекты, возникшие при возведении этого дома в рамках программы переселения из аварийного жилья", - сообщили в ОНФ.

По данным активистов, трехэтажный 25-квартирный жилой дом N 23 на улице Октябрьской в Мантурове должны были заселить в конце 2014 года, однако построить в срок не успели. Несмотря на существенные недоделки и несоответствие проектной документации, чиновники местной администрации подписали акт о вводе дома в эксплуатацию. Однако жить в здании было невозможно.

По факту приемки в эксплуатацию негодного дома в отношении чиновника мантуровской мэрии возбудили уголовное дело, однако, когда дошло до суда, обвиняемому удалось избежать наказания в связи с актом амнистии. Достроить и заселить проблемный дом смогли лишь летом 2015 года. Однако сразу после новоселья жители начали жаловаться на строительные недостатки и обращаться в контролирующие структуры.

"Речь идет о существенных недостатках, которые препятствуют использованию квартир в качестве помещения для проживания. Жители дома N 23 пожаловались на сгнившие полы, неработающую вентиляцию и канализацию, трещины в стенах квартир", - пояснили в ОНФ.

Жители дома № 23 пожаловались на сгнившие полы, неработающую вентиляцию и канализацию, трещины в стенах

После серии жалоб власти города пообещали устранить все нарушения до 30 сентября 2018 года. Однако обещание свое не выполнили. Возмущенные обманом жители повторно обратились за помощью к общественникам.

В начале этого года в Мантурове прошла внеплановая проверка качества жилья с участием активистов ОНФ и представителей Фонда содействия реформированию ЖКХ. Проверяющие посетили не только дома N 23 и 25 на улице Октябрьской, откуда поступали множественные обращения новоселов, но и не менее проблемный дом N 1 на улице Больничной.

После переезда в это здание бывшие жители старых аварийных квартир испытали настоящий шок. Люди заявили, что из старых аварийных домов их переместили в "новый аварийный". Штукатурка с фасада, который строители красили в разгар зимних морозов, мгновенно обвалилась. Лестницы в подъездах установлены так криво, что по ним опасно ходить. В одной из квартир дверь в туалет открывается только наполовину, упираясь в припертый к стене унитаз - таким образом, что зайти в уборную невозможно. Входные двери в квартиры оказались картонными и легко протыкались канцелярским ножом.

Оценив качество жилья, три мантуровские семьи наотрез отказались переезжать в выделенные им квартиры из-за многочисленных дефектов в новостройках. А те, кто переехал, до сих пор страдают от строительного брака: их новые дома разваливаются на глазах.

"В рамках проверки установлено: к ранее существовавшим нарушениям добавились новые. Так, по результатам осмотра в доме N 23 на улице Октябрьской зафиксированы прогибы перекрытий второго и третьего этажей более чем на 30 миллиметров, а также многочисленные трещины на стенах", - пояснили участники рейда.

Власти города назвали новый срок устранения дефектов - 1 октября 2019 года. Однако жители "новых аварийных" домов и общественники требуют от мэрии не очередного переноса срока ремонтов, а реального решения проблемы с обеспечением переселенцев комфортным и безопасным жильем. То есть - немедленного расселения жильцов из новостроек-развалюх.

Между тем

Отказы людей переезжать из старого аварийного жилья в "новое аварийное" были не только в Мантурове, но и в областном центре. В Ленинском районном суде Костромы продолжается рассмотрение гражданского дела по иску администрации города к матери с двумя детьми, которая отказалась переезжать из старой квартиры на улице Горького в проблемную новостройку в микрорайоне "Венеция". Строительная экспертиза признала ряд недоделок в здании "неустранимыми". Тем семьям, которые приобрели жилье в негодной 78-квартирной новостройке за свои деньги, по суду расторгли договоры долевого участия и вернули деньги. Однако участникам муниципальной программы переселения из ветхого и аварийного жилья повезло меньше. Мэрия, закупавшая за бюджетный счет квартиры в негодном доме, подала иск в суд о принудительном переселении в здание несогласной семьи, однако в 2016 году суд в удовлетворении иска отказал. Тем не менее в 2018 году власти Костромы обратились в суд с повторным иском, вновь требуя переселения этой же семьи в ту же самую квартиру. Дело тянется почти год, окончательное решение до сих пор не вынесено.

Справка РГ

По данным администрации региона, с 2013 по 2017 год в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Костромской области ввели в эксплуатацию 72 новых многоквартирных дома, новое жилье получили 4613 человек. К 2024 году из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области планируется переселить еще 3130 человек. Расселению подлежат 56,2 тысячи квадратных метров жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года. На мероприятия новой программы власти намерены потратить 2,207 миллиарда рублей.