Московская "железка" - глазами машиниста электрички

Раньше первых жаворонков в Москве просыпаются только "Иволги". Или другие электрички. Машинисты выводят на линии первые составы, когда на часах нет и 5 утра. Как работается в таких условиях? Как и зачем гудят электрички? Эти вопросы мы задали практикующему машинисту ЦППК Алексею Салтыкову.

"В профессии я уже больше 20 лет, - рассказывает Алексей. - Выбор еще в детстве сделал, мой отец - машинист. Правда, он работал на грузовых поездах". Оставалось учиться. После 11 классов еще 3 года в техучилище в Наро-Фоминске, армия - и вот она, мечта! Сначала пришлось потрудиться помощником машиниста. Это как второй пилот в самолете. Приходится следить за показаниями приборов, вести переговоры с диспетчерами. Железнодорожник должен знать все устройство поезда, все электросхемы, узлы. И при этом нужно внимательно следить за происходящим вокруг. Настоящее испытание для парня. Затем - учеба снова продолжается. В производственном центре ЦППК ребят учат на машинистов еще полгода. Но даже после этого самому управлять электричкой не дадут: некоторое время придется еще походить в помощниках. Как говорят на железной дороге, настоящий машинист должен "прикататься". А потом - графики тысяч людей, наконец, их судьбы - исключительно в твоих руках.

Фото: Сергей Бабкин

Пока до отправления электрички в сторону Нары с Киевского вокзала еще остается немного времени, Алексей показывает нам свое рабочее место. Специальным ключом открывается дверь электропоезда. В электричке приборов, конечно, поменьше, чем в самолете. Однако функционал все равно впечатляет! Вот, например, бортовой самописец.

Камера установлена на стекле, фиксирует все, что происходит в дороге. Аналог автомобильного видеорегистратора. Рядом - монитор, на который выводятся все записи с камер внутри салона. Даже есть датчики, показывающие, все ли в порядке с климат-контролем в электричке. Машинист и помощник по этим приборам могут "диагностировать" практически любую неисправность. Опытная локомотивная бригада (так называют машиниста и его помощника) знает, что делать в целом ряде ситуаций. И знают ответ на все распространенные вопросы пассажиров.

Что делать, если....

....впереди сломался локомотив?

Некоторым поездам можно оказать помощь. Можно прицепиться к нему сзади и вытолкать состав со станции. После этого дежурный и диспетчер примут решение, что делать с составом.

....машинист заболел и не может выйти в рейс?

Всегда есть сотрудники на подмене. Они проходят медосмотр и всегда готовы выйти в рейс, если вдруг случится что-то непредвиденное с локомотивной бригадой.

Фото: Сергей Бабкин

...предстоит рейс в 5 утра. Как приехать на работу?

Машинист приезжает на службу с вечера накануне выезда. В депо есть комната для отдыха, где можно выспаться. Рано утром просыпаешься, проходишь медкомиссию - и в рейс.

Зачем гудят электрички?

Не просто так. Железнодорожные регламенты предусматривают ряд случаев, когда нужно подавать сигнал. Например, рядом с переездом. Или при разъезде со встречным поездом.

Для чего путейцы держат перед поездом флажок?

Так бывает, если на дороге ведется ремонт. Путейцы держат развернутый флажок, если машинисту надо снизить скорость. Если флажок свернут, можно ехать как обычно.

О чем спрашивают пассажиры машиниста по связи из вагонов?

В основном - об остановках. Но иногда просто благодарят за работу.