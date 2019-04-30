Москвичам рассказали, что делать с залетевшими в квартиру птицами

С приходом тепла в Москве наступил сезон возможного залета в квартиры диких птиц. Орнитологи советуют не паниковать и тактично выгонять непрошенных пернатых. Подробности выяснял корреспондент "РГ".

По данным орнитологов, такой сезон начинается с наступлением тепла, когда люди часто открывают форточки, окна и балконные двери. Как рассказал орнитолог, руководитель проекта "Орнитарий" в парке Сокольники, птицы часто залетают в дома людей из любопытства. Чаще так поступают вороны и голуби. Несмотря на то, что залетевшая птица считается в русском народном фольклоре плохой приметой, орнитолог советует не паниковать, закрыть двери в другие комнаты, чтобы птица не полетела внутрь квартиры, и, расставив руки, постепенно двигаться в ее направлении. Если все сделать правильно, то птица сама сообразит, что ей здесь не рады и улетит.

Пугать птицу, размахивать руками и ловить ее не нужно, так как ее можно травмировать, и такую птицу уже нельзя будет выпускать на улицу - ее придется лечить.

По словам орнитолога, после того, как птица вылетит, желательно продизенфицировать квартиру - помыть полы с чистящим раствором особенно там, где птица оставила выделения, так как пернатый мог быть переносчиком опасных заболеваний.

Кстати, чтобы предотвратить попадания птиц в квартиру, оптимальным вариантом будет установка на окна противомоскитных сеток. Эти же сетки помогут обезопасить жильцов от комаров и тополиного пуха.

Отметим, что, по данным специалистов, в столице порядка 150 тысяч "пушащих" деревьев. Как рассказали "РГ" в департаменте природопользования Москвы, в столице нет специализированной программы по замене таких тополей, однако когда дерево заболевает или засыхает, то его меняют на тополь "не пушащий" или же на другое дерево. Однако, как уверены специалисты, без тополей мегаполис обойтись не может, ведь тополь вырабатывает много кислорода.