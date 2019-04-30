В Москве начался ремонт около Патриарших прудов

Благоустройство затронет 5 переулков в районе Патриарших прудов: Благовещенского, Ермолаевского, Вспольного, Большого Козихинского, Богословского.

Так, с начала недели здесь уже поставили строительный городок, и как ожидается, на время благоустройства будут перекрывать участки, как тротуаров, так и полос движения транспорта. Места для парковок будут временно сокращены. Однако для удобства горожан будут созданы условия для проезда машин и прохода пешеходов.

В рамках работ предполагается убрать все электрические провода освещения, а вместо них поставить 150 новых уличных торшеров, замостить гранитной плиткой и расширить тротуары (например, на том же Ермолаевском переулке есть места, где ширина тротуара не превышает полметра - прим.ред.).

Общая протяженность работ - 2,5 км. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента капремонта, в рамках работ создадут дополнительные места парковки, в результате здесь можно будет припарковать порядка 250 машин. Кроме этого планируется сделать дополнительное озеленение, посадить 30 деревьев и более 700 кустарников. Все работы завершатся в сентябре.

Напомним, что три года назад аналогичные преобразования были сделаны на Большой и Малой Никитских, Большой и Малой Бронных и на Спиридоновке.