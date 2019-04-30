Видео: ФСБ ликвидировала крупную лабораторию по производству наркотиков

ФСБ ликвидировала очередную крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков, которую организовал житель Москвы.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, лаборатория была организована жителем Москвы для сбыта особо крупных партий синтетических наркотиков. На оперативном видео, молодой человек в наручниках на фоне частного дома в Подмосковье рассказывает оперативникам, что находил клиентов через интернет. Впрочем также через Сеть "химика" нашли и сотрудники спецслужб, которые вышли на него под видом покупателей и в итоге задержали с поличным. В коттедже, где была обнаружена профессиональная оборудованная нарколаборатория, сотрудники ФСБ изъяли свыше 164 кг жидкости, которая содержала в сухом остатке более 28 кг синтетических наркотиков.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело о производстве наркотических средств в особо крупном размере. Задержанному москвичу по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.