Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в Матросскую тишину

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в передаче наркотиков в следственный изолятор "Матросская тишина". От нелегальной посылки четверо сидельцев получили острое отравление, из них двое скончались.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве, по данному делу задержан ранее судимый мужчина 1984 года рождения. Ему предъявлено обвинение по статье 228.1 УК, наказывающей за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических веществ. Планируется, что сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

"В ходе допроса задержанный подтвердил факт передачи наркотического средства в следственный изолятор", сообщают в Следственном комитете. Следователи подчеркивают, что на подозреваемого вышли благодаря совместной работе представителей Следственного комитета, ФСБ России и службы собственной безопасности Федеральной службы исполнения наказаний.

При этом в рамках расследования следователи также дадут правовую оценку, соблюдались ли сотрудниками СИЗО нормы по обеспечению режима содержания заключенных, насколько были добросовестны лица, отвечающие за прием и досмотр посылок арестованным, и т.п.