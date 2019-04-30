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30.04.2019 05:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР

Текст: Ольга Журман

Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.

Со ссылкой на представителя профсоюзов Приморья агентство сообщает, что скончались матрос 1988 года рождения и токарь 1972 года рождения. Предположительно, они погибли от отравления метанолом.

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"Василий Головин" шел из Антарктиды после доставки грузов на индийские арктические станции. Трагедия произошла еще 25 апреля.

"Люди погибли при странных обстоятельствах, необходимо их выяснить", - сказал представитель федерации профсоюзов.

Проверка займет 15 дней, при необходимости этот срок могут продлить.

Комментариев от FESCO пока нет.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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