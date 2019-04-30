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30.04.2019 11:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названа дата запуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году

Текст: Юлия Гарднер

В "Роскосмосе" назвали дату первого в этом году старта ракеты с космодрома Восточный в Амурской области.

"Запуск космического аппарата "Метеор-М №2-2" с космодрома Восточный запланирован на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что запуск спутника ракетой-носителем "Союз-2.1б" намечался на 27 июня.

Два запуска спутников перенесли с Байконура на Восточный

Тем временем источник РИА Новости сообщил, что запуск может состояться 12 июля по причине, не связанной с техническими проблемами. Ожидается, что вместе с "Метеором" на орбиту выведут более 40 малых спутников.

Известно также, что Россия совместно с европейскими странами готовит к запуску в июне-июле с Восточного несколько малых научных космических аппаратов, которые полетят вместе со спутником "Метеор".

Как ранее сообщал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в 2019 году с Восточного запланировано провести не менее пяти стартов.

Справка "РГ"

Космодром Восточный строят в Амурской области, возле города Циолковского. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что на его возведение потратили почти 92 миллиарда рублей. По его словам, Восточный готов, но пока не может быть принят в эксплуатацию из-за нехватки финансовой отчетности. Первый запуск ракеты с космодрома провели 28 апреля 2016 года.

Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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