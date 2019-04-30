К 2021 году предприятие планирует увеличить объем выпускаемой продукции на 10 процентов — до 3 000 тонн в год. Модернизация производства позволит "Саянскому бройлеру" гарантировать стабильно высокое качество и доступные цены на весь ассортимент.

- Потребление мяса птицы в мире растет. Причин несколько, но одна из важнейших - стремление к здоровому образу жизни. Сбалансированный рацион обязательно включает белки животного происхождения с низким содержанием жира. Мясо птицы в этом отношении идеально - оно имеет высокую энергетическую ценность, легко усваивается, при этом позволяет выбрать любой из множества вариантов приготовления, - поясняет председатель совета директоров компании Владислав Буханов.

Жители Приангарья, судя по данным исследований, проведенных "Саянским бройлером", мировой тренд поддерживают. Разумеется, при наличии финансовых возможностей. И в компании стремятся обеспечивать земляков качественной продукцией по доступным ценам.

Все возможности для этого у холдинга есть. Одно из главных направлений работы - создание собственной кормовой базы.

- Несколько лет назад мы отказались от закупок пшеницы. Выращиваем ее сами или в фермерских хозяйствах, с которыми нас связывают партнерские отношения. В позапрошлом году впервые посеяли рапс - культуру, богатую растительными жирами и белком. Нашли сорта, адаптированные к местным климатическим условиям, и собрали достойный урожай. Теперь абсолютно не зависим от колебаний цен на рынке и точно знаем, чем должна питаться птица. А значит, можем кормить ее правильно. И, в свою очередь, гарантировать качество нашей продукции, - отмечает генеральный директор ООО "Саянский бройлер" Александр Романовский.

Способствует этому и модернизация производства.

- Каждый год, начиная с 2018-го, ремонтируем по шесть птичников: устанавливаем современное оборудование, приводим в порядок помещения, увеличиваем площади. Постепенно переходим на напольное содержание, максимально приближенное к естественным условиям, в отличие от содержания в клетках. Птица активно перемещается, у нее активизируются обменные процессы, она лучше растет, но при этом не жиреет. В июне планируем пустить еще один инкубатор на 18 миллионов яиц. Все это позволит существенно оптимизировать производство. Если раньше допускались холостые пробеги, то теперь загружаем в шкаф 57 тысяч яиц и получаем 45 тысяч цыплят, которых высаживаем в увеличенный птичник. Все работает, ничего не простаивает, а значит, себестоимость оптимизируется, - продолжает руководитель холдинга.

Всю свою продукцию "Саянский бройлер" реализует через собственную розничную сеть, насчитывающую сегодня более 140 торговых точек. И это тоже позволяет поддерживать цены на приемлемом уровне, гарантируя потребителю высокое качество.

- В охлажденном виде мы продаем 90 процентов продукции. Благодаря грамотно выстроенной логистике она оказывается на прилавке в тот же день, когда произведена. Это - наше конкурентное преимущество, - подчеркивает Александр Романовский.

Несколько лет назад на предприятии внедрили систему менеджмента качества, инвестировав более 10 миллионов рублей.

- И ISO 22000, и ХАССП - более детальные аналоги советского ГОСТа. Их принимают не только в России, но и во всем мире, - пояснил Владислав Буханов. - Система безопасного производства продуктов питания ориентирована не на исправление ошибок или минимизацию ущерба, а на профилактирование каких бы то ни было производственных сбоев. Все процессы, сроки и инструкции детально расписаны, налажен контроль каждого производственного этапа. Мы понимаем, для чего это нужно, - дорожим репутацией: люди ведь сейчас голосуют рублем. Хотя бы раз "проколешься" - потеряешь покупателей. Все очень жестко, но справедливо.



Кстати

А еще на предприятии думают, как повысить платежеспособный спрос в регионе. По словам Владислава Буханова, решение есть - работа в "Саянском бройлере":

- Эффективное производство - это технологическая цепочка, работающая 365 дней в году в круглосуточном режиме. Тогда будут и достойные зарплаты, и возможность взять ипотеку, то есть - уверенность в завтрашнем дне. Мы развиваемся именно в этом направлении. Сельское хозяйство - отрасль динамично растущая, наукоемкая, высокотехнологичная. Очень советую молодежи при выборе будущей профессии обратить на нее внимание. На "Саянском бройлере" по-настоящему ценят тех, кто умеет работать.



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