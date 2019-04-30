В Якутии осужден вербовщик террористической организации

Вступил в законную силу обвинительный приговор Дальневосточного окружного военного суда в отношении гражданина Киргизии, осужденного по части 1 статьи 205 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

Как сообщила во вторник пресс-служба Управления ФСБ России по РС(Я), преступную деятельность модератор радикальной исламистской идеологии осуществлял, проживая в Якутии. Осенью 2018-го он был задержан сотрудниками регионального УФСБ во взаимодействии с коллегами из Амурской области.

В сообщении отмечено, что он "осуществлял поиск и вербовку лиц для участия в террористической деятельности в интересах международной террористической организации. Для реализации своих преступных замыслов убежденный сторонник радикального ислама использовал социальные сети". С помощью личной страницы в сети осужденный распространял материалы, оправдывающие и поддерживающие деятельность террористов. Кроме того, на своей персональной странице и в интернет-сообществах он призывал подражать террористам.

В пресс-службе УФСБ подчеркнули, что доступ для просмотра и копирования этих материалов был открыт неограниченному кругу лиц.