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30.04.2019 16:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Германские партнеры модернизируют систему обращения с ТКО в Саранске

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Для наведения порядка на городском полигоне твердых отходов под Саранском и решения проблемы обеспечения населения чистой водой местные власти планируют использовать немецкий опыт.
Система раздельного сбора мусора в Саранске действует с 2011 года. Фото: Николай Гагарин Система раздельного сбора мусора в Саранске действует с 2011 года. Фото: Николай Гагарин
Система раздельного сбора мусора в Саранске действует с 2011 года. Фото: Николай Гагарин

Вопросы модернизации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) обсуждались на совещании под руководством председателя правительства РМ Владимира Сушкова с участием директора компании REMONDIS International GmbH Хедрика Фонненгута.

Речь шла о возможности передачи саранского полигона твердых бытовых отходов на обслуживание местного отделения компании. Региональный оператор по обращению с ТКО планирует приобрести самоходные компакторы (машины для уплотнения мусора на полигоне). Это поможет справиться с такими проблемами, как неприятный запах, разлетающийся мусор, загрязнение грунтовых вод и не допустить самовоспламенения и горения мусора.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Кроме того, в Мордовию будут направлены специалисты компании "Ремондис Аква" из Германии, которые оценят состояние инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в районах республики. Следующий этап - разработка комплекса совместных мероприятий по модернизации этих систем для обеспечения жителей региона качественными коммунальными услугами.

Напомним, что при участии германских партнеров в Саранске с 2011 года реализуется проект по внедрению дуальной системы раздельного сбора отходов. В 2017-м эксперты Гринпис России признали Саранск самым удобным городом страны по доступности инфраструктуры раздельного сбора мусора.

Как сообщили в пресс-службе правительства РМ, качество и эффективность работы по обращению с ТКО в Мордовии высоко оценили в ходе состоявшегося на минувшей неделе совещания в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Опыт республики планируется распространить в регионах страны.

Власть Работа власти Регионы Экономика ЖКХ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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