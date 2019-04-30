Казанская студентка стала вице-мисс на конкурсе красоты в Индии

Двадцатилетняя студентка из Казани Дарья Шаповалова завоевала в Индии титул второй вице-мисс международного конкурса красоты Miss Glam World-2019. Также она победила в номинациях "Мисс фитнес" и "Мисс талант".

Корону Miss Glam World-2019 получила участница из США Рэйчел Ли Стейси. А второе место заняла представительница Индии Решма Р.К. Намбиар.

Дарья Шаповалова попала на конкурс, пройдя серьезный отбор. Помимо нее, свои заявки и портофолио из России подали 300 девушек.

Как следует из информации со страницы девушки в соцсетях, она учится сразу в двух казанских вузах. В Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма - на спортивного менеджера, а в Казанском федеральном университете - на психолога.

Девушка является мастером спорта России по художественной гимнастике. Окончила школу с золотой медалью. Увлекается танцами.