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30.04.2019 17:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Саратовские таможенники спасли детенышей обезьян

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Фото: Приволжское таможенное управление ФТС Фото: Приволжское таможенное управление ФТС
Фото: Приволжское таможенное управление ФТС

Пассажир поезда Алма-Ата - Саратов пытался провезти из Казахстана в Россию пять детенышей обезьян и едва не заморил их голодом.

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Приматов, как сообщает Приволжское таможенное управление, обнаружили во время досмотра в поезде. Один из пассажиров перевозил в дорожных сумках и контейнере двух малышей гиббонов и трех маленьких макак. Разрешительных документов, необходимых для ввоза животных в нашу страну, у него не было.

- Животные были сильно истощены. Мы передали их в ветеринарную клинику аграрного университета, там детенышей осмотрели специалисты, теперь им обеспечен необходимый уход и правильное питание, - рассказал главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Саратовской таможни Анатолий Полубояров.

Между тем, эксперты установили, что данные породы обезьян попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для ввоза таких животных требуется специальное разрешение административного органа страны-экспортера.

Стоимость изъятых таможенниками обезьян составляет около 1 150 000 рублей. Таможней возбуждено уголовное дело по составу преступления "Контрабанда стратегически важных ресурсов" (часть 1 статьи 226.1 УК РФ).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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