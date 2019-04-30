Саратовские таможенники спасли детенышей обезьян

Пассажир поезда Алма-Ата - Саратов пытался провезти из Казахстана в Россию пять детенышей обезьян и едва не заморил их голодом.

Приматов, как сообщает Приволжское таможенное управление, обнаружили во время досмотра в поезде. Один из пассажиров перевозил в дорожных сумках и контейнере двух малышей гиббонов и трех маленьких макак. Разрешительных документов, необходимых для ввоза животных в нашу страну, у него не было.

- Животные были сильно истощены. Мы передали их в ветеринарную клинику аграрного университета, там детенышей осмотрели специалисты, теперь им обеспечен необходимый уход и правильное питание, - рассказал главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Саратовской таможни Анатолий Полубояров.

Между тем, эксперты установили, что данные породы обезьян попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для ввоза таких животных требуется специальное разрешение административного органа страны-экспортера.

Стоимость изъятых таможенниками обезьян составляет около 1 150 000 рублей. Таможней возбуждено уголовное дело по составу преступления "Контрабанда стратегически важных ресурсов" (часть 1 статьи 226.1 УК РФ).