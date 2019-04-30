Стадион "Мордовия Арена" получил высшую оценку РФС

Стадион "Мордовия Арена", где проводились матчи Чемпионата мира по футболу - 2018, получил от Российского футбольного союза (РФС) сертификат соответствия высшей категории требований. Теперь саранская арена официально имеет право принимать у себя поединки команд уровня Российской премьер-лиги.

Как сообщила во вторник пресс-служба управляющей компании стадиона - "Спорт-Инжиниринг" - на объекте была проведена тщательная инспекция экспертами комиссии РФС. Специалисты оценили работу всех инженерных систем (поскольку имеет значение даже уровень освещенности футбольного поля) с учетом вместимости стадиона, а также проверили работу билетной системы, системы контроля доступа, системы безопасности и т.д.

Сейчас саранский стадион принимает домашние матчи футбольного клуба "Мордовия", выступающего в первом дивизионе. Однако совсем скоро местные болельщики смогут увидеть здесь матчи сильнейших команд России. Это произойдет в случае выхода футбольного клуба "Тамбов" в Премьер-лигу. Начало сезона 2019/2020 годов клуб проведет на саранском стадионе. К сентябрю планируют завершить модернизацию тамбовского стадиона "Спартак" для соответствия требованиям РПЛ. А до этого "Мордовия Арена" готова гостеприимно принять игроков "Тамбова" и его болельщиков.

Пока же сотрудники службы эксплуатации активно готовятся к не менее значимому событию - матчу с участием национальной сборной России. Совсем скоро, восьмого июня, команда Станислава Черчесова встретится на саранском стадионе со сборной Сан-Марино в рамках отборочного этапа Евро-2020 .

