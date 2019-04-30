Ученый из Башкирии создал уникальную 3D-модель древнего украшения

Заведующий учебно-методическим кабинетом археологии кафедры всеобщей истории и философских дисциплин исторического факультета Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета Игорь Денисов создал уникальную 3D-модель древней бусинки. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Элемент украшения датирован первым тысячелетием до нашей эры. Бусинку нашли сотрудники археологической экспедиции истфака на территории Хайбуллинского района Башкирии в 2007 году.

В течение пяти часов Игорь Денисов создавал данную 3D-модель. Этот кропотливый труд по достоинству оценил куратор сектора всемирного культурного наследия и истории крупнейшей в мире платформы для иммерсивного и интерактивного 3D, VR и AR Томас Флинн (Нью-Йорк, США). По его версии работа заняла первое место в топ-10 аналогичных проектов.

Стоит сказать, что подписчиками коллекции являются музеи, цифровые научные лаборатории, археологи и IT-специалисты США, Великобритании, Австрии, Испании, Франции, Египта, Саудовской Аравии, России и других стран.