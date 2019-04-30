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30.04.2019 14:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение

Текст: Денис Передельский

В Республике Башкортостан суд принял решение о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 18-летнего жителя города Стерлитамака, который совершил нападение на школу в апреле 2018 года.

Как сообщает СК России, собранные следствием доказательства суд счел достаточными для вынесения такого решения.

Ранее были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога).

Было установлено, что в апреле 2018 года 17-летний ученик одной из школ города Стерлитамака зашел в кабинет информатики. Он принес с собой нож, которым нанес ранение ученице.

Фото: Константин Бахарев/РГ
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Учительница бросилась на защиту детей и помогла им укрыться в лаборантской. Она сама получила несколько ранений, но сумела выбежать в коридор. Подросток пытался причинить вред и однокласснику, но тот, к счастью, успел увернуться.

"После этого нападавший, оставшись в кабинете информатики, разлил легковоспламеняющуюся жидкость и поджег ее, в результате начался пожар", - пояснили в СК России.

Одна из девушек, спасаясь от пожара, выпрыгнула из окна лаборантской и получила тяжелые травмы. Подросток же добежал до аварийного выхода, где канцелярским ножом нанес себе ранения.

"Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшие и нападавший подросток остались живы, - отметили в Следственном комитете. - Расследование уголовного дела представляло особую сложность в связи с производством большого количества следственных действий с участием несовершеннолетних, а также сложных экспертных исследований из различных областей науки".

В результате судебно-психиатрической комиссией было установлено, что у подростка "в период подготовки и совершения нападения развилось временное психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

Суд решил применить к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения в организации, оказывающей психиатрическую помощь, сроком до одного года.

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