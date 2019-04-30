В Самарской области приняли программу развития малого и среднего бизнеса

Новости

Названы самые "джазовые" города России 17:02
В Астраханской области поймали самую большую воблу в России 16:57
В Кузбассе младенца выбросили в мусорный бак 16:49
Ярмольник выиграл суд против ФСО и заявил, что счастлив 16:30
Казанская студентка стала вице-мисс на конкурсе красоты в Индии 16:17
Аудио: серьезно пострадавшая в ДТП МакSим обратилась к поклонникам 16:10
Судебные приставы приостановили работу театра "У Никитских ворот" 15:52
Названа дата премьеры третьих "Фантастических тварей" 15:52
Россияне отложили все дела до окончания майских праздников 15:51
В Польше нашли 4500-летнюю могилу с магической лапой 15:35
Умер режиссер "Двойного форсажа" Джон Синглтон 15:30
В Гималаях найдены очередные "следы снежного человека" 15:30
На Урале назвали лучший юношеский музыкальный коллектив 15:27
В Новгородской области жильцов дома эвакуировали из-за угрозы взрыва 15:26
Медведев пообещал расследовать инцидент с некачественной нефтью в "Дружбе" 15:21
Медведев: Предложения РФ по газу применимы к новым властям Украины 15:20
В Саратове красной краской испачкали памятник Воинам-танкистам 15:16
Россия не будет ограничивать поставки молочной продукции из Беларуси 15:15
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота 15:14
В Крыму турист сорвался с 10-метровой скалы в долине Ада 15:00
В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение 14:56
В Японии зацвели сакуры, посаженные при рождении императора Акихито 14:53
Премьер Беларуси призвал к повышению эффективности механизмов ЕАЭС 14:49
На Урале три десятка одиноких стариков стали жертвами мошенников 14:38
В Южной Корее открылся крупнейший круизный терминал 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 16:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области приняли программу развития малого и среднего бизнеса

Текст: Анна Шепелева (Самара)
На заседании регионального правительства утвердили госпрограмму "Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области" на 2019 – 2030 годы. Она необходима для реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Исполнитель этой госпрограммы (от разработки и формировании структуры до реализации) - министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.
В рамках госпрограммы на территории Самарской области предусмотрены подготовка кадров и развитие инфраструктуры для малого и среднего бизнеса. Фото: Правительство Самарской области В рамках госпрограммы на территории Самарской области предусмотрены подготовка кадров и развитие инфраструктуры для малого и среднего бизнеса. Фото: Правительство Самарской области
В рамках госпрограммы на территории Самарской области предусмотрены подготовка кадров и развитие инфраструктуры для малого и среднего бизнеса. Фото: Правительство Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов рассказал, что в рамках программы будет осуществляться развитие информационной и консультационной помощи предпринимателям по вопросам эффективного управления, повышения конкурентоспособности, продвижения товаров и услуг на внутренние и внешние рынки. А также подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для малого бизнеса, организация инфраструктуры и другие направления. Кроме того, по словам министра, в течение шести лет во всех городах региона планируется создать десять домов предпринимателей - центров бизнеса.

Фото: Правительство Самарской области
Всемирный банк оценит конкурентную политику в Самарской области

Объем финансирования программы на 2019-2021 годы составит 892 миллиона рублей, из них 577 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Общий объем средств, выделяемых по программе до 2030 года, составит 1,7 миллиарда рублей.

Программа обеспечит благоприятные условий для развития и повышения конкурентоспособности предпринимательства на территории области. Напомним, нацпроектом для Самарской области установлен показатель - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 535 тысяч человек. На начало года в регионе насчитывалось 134,3 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса: 0,4 тысячи средних предприятий, 70,5 тысяч малых предприятий (с учетом микропредприятий) и 63,3 тысяч индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность занятых только на малых предприятиях, включая микропредприятия, составляла почти 341 тысяча человек.

Объем оборота малых предприятий за 9 месяцев 2018 года составил более 388 миллиардов рублей.

По количеству малых предприятий на 100 тысяч жителей и по объему их оборота Самарская область занимает среди регионов ПФО второе место, по среднесписочной численности занятых - третье.

Несмотря на то, что потенциал малого и среднего предпринимательства в регионе оценивается как положительный, существует ряд проблем, сдерживающих интенсивное развитие. Среди них недостаточный уровень нормативной правовой базы, отсутствие эффективного взаимодействия малых и средних предприятий с крупными промышленными предприятиями, затрудненный доступ субъектов малого бизнеса, особенно начинающих, к финансово-кредитным ресурсам и других. На их решение и направлены программные мероприятия.

Фото: Правительство Самарской области
РЭЦ готовит запуск акселераторов под самарских экспортеров

Господдержку смогут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, поставляющие продукцию за пределы области, в том числе на экспорт, а также осуществляющие свою деятельность в приоритетных сферах экономики: обрабатывающее производство, здравоохранение и соцуслуги, жилищно-коммунальное хозяйство, оказание бытовых услуг населению, экологическая и природоохранная деятельность.

- Принятие программы - это еще один шаг по реализации задач, обозначенных Президентом РФ в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С ее утверждением начинается практическая работа, о которой в своем послании говорил губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. Перед нами стоят конкретные задачи. Например, по увеличению числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе за счет вывода из тени предпринимателей, которые работают вне правового поля. Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства занято более 440 тысяч жителей региона, а в перспективе этот показатель должен увеличиться почти на четверть, - подчеркнул первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Александр Нефедов.

Экономика Бизнес Экономика Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Кремле объяснили отсутствие приглашений лидерам на День Победы
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Синдзо Абэ объявил об отречении от престола императора Акихито