В Самарской области приняли программу развития малого и среднего бизнеса

На заседании регионального правительства утвердили госпрограмму "Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области" на 2019 – 2030 годы. Она необходима для реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Исполнитель этой госпрограммы (от разработки и формировании структуры до реализации) - министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

В рамках госпрограммы на территории Самарской области предусмотрены подготовка кадров и развитие инфраструктуры для малого и среднего бизнеса. Фото: Правительство Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов рассказал, что в рамках программы будет осуществляться развитие информационной и консультационной помощи предпринимателям по вопросам эффективного управления, повышения конкурентоспособности, продвижения товаров и услуг на внутренние и внешние рынки. А также подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для малого бизнеса, организация инфраструктуры и другие направления. Кроме того, по словам министра, в течение шести лет во всех городах региона планируется создать десять домов предпринимателей - центров бизнеса.

Объем финансирования программы на 2019-2021 годы составит 892 миллиона рублей, из них 577 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Общий объем средств, выделяемых по программе до 2030 года, составит 1,7 миллиарда рублей.

Программа обеспечит благоприятные условий для развития и повышения конкурентоспособности предпринимательства на территории области. Напомним, нацпроектом для Самарской области установлен показатель - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 535 тысяч человек. На начало года в регионе насчитывалось 134,3 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса: 0,4 тысячи средних предприятий, 70,5 тысяч малых предприятий (с учетом микропредприятий) и 63,3 тысяч индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность занятых только на малых предприятиях, включая микропредприятия, составляла почти 341 тысяча человек.

Объем оборота малых предприятий за 9 месяцев 2018 года составил более 388 миллиардов рублей.

По количеству малых предприятий на 100 тысяч жителей и по объему их оборота Самарская область занимает среди регионов ПФО второе место, по среднесписочной численности занятых - третье.

Несмотря на то, что потенциал малого и среднего предпринимательства в регионе оценивается как положительный, существует ряд проблем, сдерживающих интенсивное развитие. Среди них недостаточный уровень нормативной правовой базы, отсутствие эффективного взаимодействия малых и средних предприятий с крупными промышленными предприятиями, затрудненный доступ субъектов малого бизнеса, особенно начинающих, к финансово-кредитным ресурсам и других. На их решение и направлены программные мероприятия.

Господдержку смогут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, поставляющие продукцию за пределы области, в том числе на экспорт, а также осуществляющие свою деятельность в приоритетных сферах экономики: обрабатывающее производство, здравоохранение и соцуслуги, жилищно-коммунальное хозяйство, оказание бытовых услуг населению, экологическая и природоохранная деятельность.

- Принятие программы - это еще один шаг по реализации задач, обозначенных Президентом РФ в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С ее утверждением начинается практическая работа, о которой в своем послании говорил губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. Перед нами стоят конкретные задачи. Например, по увеличению числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе за счет вывода из тени предпринимателей, которые работают вне правового поля. Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства занято более 440 тысяч жителей региона, а в перспективе этот показатель должен увеличиться почти на четверть, - подчеркнул первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Александр Нефедов.