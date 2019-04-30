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30.04.2019 16:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В технопарк "Жигулевская долина" отобрали сразу 19 новых проектов

Текст: Анна Шепелева (Самара)
На днях под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова прошло 24-е заседание единого экспертного совета технопарков на территории региона. Эксперты отобрали 19 и отклонили два проекта.
С прошлого года резидентство в "Жигулевской долине" дает возможность бизнес-проектам заявляться на статус квалифицированного резидента "Сколково". Фото: Правительство Самарской области С прошлого года резидентство в "Жигулевской долине" дает возможность бизнес-проектам заявляться на статус квалифицированного резидента "Сколково". Фото: Правительство Самарской области
С прошлого года резидентство в "Жигулевской долине" дает возможность бизнес-проектам заявляться на статус квалифицированного резидента "Сколково". Фото: Правительство Самарской области

Сегодня в технопарке "Жигулевская долина" реализуют высокотехнологичные проекты более 210 компаний. Дмитрий Богданов выразил уверенность в том, что работа министерства экономического развития и инвестиций по приданию инновационной системе региона нового импульса позволит обеспечить успешное развитие еще большего количества новых проектов.

Ставка на инновации поможет привлечь в регион целевые инвестиции от федеральных институтов развития, таких как Фонд содействия инновациям (Фонд Бортника), фонд "Сколково", Российская венчурная компания. Министр акцентировал внимание на необходимости продолжать движение, направленное на кооперацию и создание экосреды для поддержки инноваций в регионе.

Фото: Правительство Самарской области
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Напомним, что с 2018 года резидентство в "Жигулевской долине" дает возможность бизнесу заявляться на статус квалифицированного резидента "Сколково", получать новые компетенции для вывода проектов на международный уровень.

Компании, получившие статус резидента технопарка, могут пользоваться сервисами, предоставляемыми управляющей компанией технопарков - ГАУ СО "Центр инновационного развития и кластерных инициатив". Это льготное размещение, доступ к центру коллективного пользования оборудованием, привлечение финансирования в проекты, участие в деловых мероприятиях, выставках разного уровня, оформление патентов, свидетельств на программы ЭВМ, продвижение проектов в СМИ и сети Интернет.

Инфраструктура технопарка полностью соответствует потребностям инновационных и высокотехнологичных компаний и включает в себя: просторные офисные, лабораторные и производственные помещения для размещения, современный дата-центр, соответствующий уровню отказоустойчивости Tier III Uptime Institute бизнес-инкубатор, конференц-холл, оборудованный современной мультимедийной аппаратурой. К услугам бизнеса также уютная гостиница и ресторация, профессиональная команда специалистов.

Фото: Правительство Самарской области
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В технопарке формируется уникальная экосреда. В ее орбиту включены не только проекты-резиденты, но и внешнее окружение: институты развития регионального и федерального уровня, промышленность, власть, финансовые институты, наука. Такая экосреда позволяет резидентам технопарка заявляться и принимать участие в федеральных программах (НТИ и его направления развития, программы Фонда содействия инновациям, Смарт Сити и других), выставках и форумах.

Подробнее с проектами, которые получили одобрения на последнем заседании единого экспертного совета технопарков, можно познакомиться на сайте "Жигулевской долины".

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