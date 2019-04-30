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30.04.2019 08:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Деньги из свежего воздуха

Для владельцев летних кафе стоимость аренды выросла в 42 раза
Текст: Никита Зайков
Российская газета - Экономика Сибири № 95(7853)
Совет депутатов Новосибирска утвердил новые параметры арендной платы за муниципальную землю под летними кафе, основанные на расчетах специалистов управления архитектуры мэрии. По сравнению с затратами, которые несли владельцы веранд в прошлом году, тарифы увеличились в 42 раза. Хотя депутаты уверяют в справедливости и обоснованности такого повышения, рестораторы просят снизить нагрузку.
Предприниматели утверждают, что летние веранды требуют немалых вложений, а дополнительной прибыли не приносят. Фото: Татьяна Кравченко Предприниматели утверждают, что летние веранды требуют немалых вложений, а дополнительной прибыли не приносят. Фото: Татьяна Кравченко
Предприниматели утверждают, что летние веранды требуют немалых вложений, а дополнительной прибыли не приносят. Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Благотворительный центр "Очаг добра"
В Черкесске открылось первое бесплатное кафе для малоимущих

Как пояснил корреспонденту "РГ" председатель комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов, статус летних кафе неоднократно менялся. Сначала их относили к мобильным объектам, потом попытались перевести в разряд нестационарных. Наконец, в прошлом году приравняли к объектам благоустройства - наряду с пляжными кабинками и парковыми лавочками. За их размещение на муниципальной земле предприниматели платят лишь десять рублей за квадратный метр в месяц.

Таким образом, аренда небольшого "летника" за сезон работы обходится в три-четыре тысячи рублей. Естественно, это вызвало претензии (в том числе прокуратуры) к эффективности распоряжения муниципальной собственностью. Депутаты же объясняли щадящие расценки тем, что на подсчеты оптимального размера арендной платы просто не было времени - решение они принимали накануне открытия сезона.

- В результате нескольких рабочих встреч депутатов и специалистов мэрии с предпринимателями была достигнута договоренность о том, что в этом году плата за летние веранды останется прежней, но со следующего года она вырастет, - сообщил Игорь Салов. - Эксперты управления архитектуры совместно с независимыми оценщиками, рассмотрев разные варианты, предложили применять в данном случае коэффициент "Ки" - для летних кафе он составляет 42.

Теперь плата за один квадратный метр, взятый у муниципалитета в аренду под обустройство летнего кафе, обойдется в 420 рублей за месяц. По словам Салова, это все равно ниже рыночной стоимости - за частную землю нужно платить как минимум 600 рублей. И владельцы небольших "летников" с новыми тарифами в целом согласны.

- Площадь нашей летней веранды - тридцать квадратных метров, и ежемесячная плата составит около 12 тысяч рублей в месяц, это приемлемая сумма, - отметила владелец ресторана "Библиотека" Наталья Ильина. - В 2016 году, когда мы только открылись, плата составляла около 35 тысяч рублей - вот это было очень затратно.

Однако для владельцев крупных заведений с просторными летними верандами вопрос повышения расценок встает более чем остро. Сибирская федерация рестораторов и отельеров готовит обращение к горсовету и мэрии Новосибирска с просьбой снизить размер коэффициента "Ки" минимум вдвое. По словам председателя правления федерации Галины Шеломенцевой, летние веранды не приносят владельцам заведений дополнительной прибыли.

- Речь идет не об увеличении посещаемости, а о том, что гости переходят из капитального помещения на свежий воздух. Внутри самих кафе летом практически пусто. При этом плата за участок под верандой увеличивает стоимость аренды помещения. На предпринимателей и так уже увеличили нагрузку за счет повышения НДС. А резко повысить цены рестораторы не могут - произойдет отток посетителей.

По словам директора бара Guevara Яны Невской, ресторатором до сих пор толком не объяснили, за какой период с них будут взимать плату с применением коэффициента "Ки" - круглый год или только в сезон работы летнего кафе. В первом случае проще будет закрыть веранду, ведь счет за фактически неиспользуемую зимой и в межсезонье площадь пойдет на сотни тысяч рублей. Да и откуда взялся именно такой размер коэффициента, предприниматели не понимают - очень уж резкое увеличение.

- Ведь никто не подсчитывал затратную часть, - недоумевает Яна Невская. - Летние кафе требуют немалых вложений - это давно уже не банальные палатки, а специально спроектированные комфортные площадки. Плюс затраты на получение лицензий, разрешений, обслуживание. Хорошо обустроенные и освещенные летние веранды украшают город, а вместо того, чтобы помочь бизнесу - например, c подключением к электросетям, - власть ужесточает условия.

Между тем

Существенный минус нового механизма формирования арендной платы, по мнению предпринимателей, - отсутствие территориальной градации. Понятно, что на центральных улицах трафик гораздо выше, а значит, и посетителей кафе существенно больше, чем на окраинах города. В то же время владельцы веранд в Первомайском или Дзержинском районах будут платить столько же, сколько хозяева известных центральных ресторанов. Впрочем, в обсуждении этого вопроса, по словам Игоря Салова, точка еще не поставлена: "Мы понимаем, что на окраинах посещаемость заведений значительно ниже, чем в центре Новосибирска. Вероятно, в ближайшее время будет рассмотрена возможность оптимизации арендной нагрузки в зависимости от месторасположения кафе".

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