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30.04.2019 09:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Текст: Владимир Кириллов (завлабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН, эксперт ОНФ)
Российская газета - Экономика Сибири № 95(7853)
Питьевая вода - продукт постоянного использования, поэтому очень важно обеспечить его высокое качество. В Алтайском крае дефицита чистой воды нет. При нормальной очистке и обработке в Барнауле, например, ее можно пить из-под крана. Я отстаиваю сутки и пью. Наш город стоит в верховье реки Оби, здесь нормальные технологии водоподготовки, поэтому я не вижу причин, почему ее нельзя пить.
Какую воду пьют томичи

В России еще с советских времен была создана система массового обеспечения водой, когда целый город снабжался из одного источника. В Алтайском крае четыре города - Барнаул, Бийск, Рубцовск и Камень-на-Оби, - где суммарно проживает почти половина населения края, получали из поверхностных источников достаточно качественную воду. Главная задача - обеспечить хорошую подготовку, особенно в сезоны половодья. В Барнауле современные системы очистки позволяют ее решать. Но сегодня актуальна проблема устаревших инженерных сетей. Когда мы исследовали водопроводные трубы в Барнауле, то обнаружили, что многие из них до половины "заросли" железобактериями и микроорганизмами.

Сложнее обстоят дела в районах края. По проекту ученых ИВЭП в советское время был создан большой водовод из реки Чарыш, который обеспечивал питьевой водой 1 650 населенных пунктов. Сегодня он пришел в негодность и не используется, поэтому жители пьют воду из подземных источников. Но у нее зачастую высокая минерализация и содержание железа, что может стать причиной серьезных заболеваний. Проблемы подземных источников связаны также с их истощением, загрязнением и разрушением скважин и водонапорных башен. В Алтайском крае уже несколько лет реализуют проект "100 скважин" по ремонту старых и строительству новых сооружений. Но чтобы обновить и поддерживать их повсеместно, нужны серьезные инвестиции.

Бутилированная вода - тоже из скважин и требует очистки от излишней минерализации. Кроме того, есть проблемы с ее хранением и доставкой. Она должна храниться не более двух недель, иначе в ней начинают размножаться микроорганизмы, важно и качество подготовки тары.

Надо понимать, что вода из реки более полезная, чем из-под земли, у нее более сбалансированное содержание минеральных веществ. В Оби средняя минерализация составляет около 0,5 грамма на литр - это оптимально. Правда, в озере Байкал, например, очень низкая минерализация - 0,09 грамма, в Телецком озере еще ниже - 0,075. Это практически дистиллированная вода, и постоянно пить ее нельзя. Как нельзя постоянно использовать и сильно минерализованные воды - это также ведет к патологиям организма. Поэтому очень важно обращать внимание на состав воды, которую вы пьете.

Ученые ИВЭП сейчас ведут исследования по теме "Изучение экологической безопасности при питьевом обеспечении". Задача сложная, потому что факторов, которые представляют угрозу здоровью при употреблении некачественной воды, много. Но многое зависит и от самих людей, от их подхода к выбору питьевой воды.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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