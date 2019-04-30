Вода, которую пьют томичи, поступает из крупнейшего в мире Западно-Сибирского артезианского бассейна, охватывающего, кроме Томской, Тюменскую и Омскую области , а также часть соседних регионов. Как правило, в системе централизованного водоснабжения используют воды палеогеновых отложений с глубин порядка 100-120 метров, наиболее оптимальные по качеству. Однако есть и проблемы, среди которых - высокие концентрации железа, марганца, органики (вроде органического углерода), биогенных соединений (азота и фосфора), а также высокая окисляемость.

Эти "загрязнения" носят природный характер и связаны в том числе с болотами. Среди которых есть и самые крупные на планете Васюганские болота, расположенные большей частью на территории Томской области. Содержащиеся в воде органические вещества способствуют повышению концентрации железа и марганца. А с глубиной более 200 мет-ров на смену этим компонентам приходят высокая соленость, повышенное содержание микрокомпонентов мышьяка, лития, бора и стронция, а также бария.

С одной стороны, эти загрязняющие компоненты легко устраняются при водоподготовке, например, путем аэрации, насыщения кислородом. И в целом вода централизованного пользования в Томской области соответствует нормам. С другой стороны, опасной остается вода, не прошедшая очистку. Порядка 30 процентов населения в сельской местности используют в хозяйственно-бытовых целях воду из подземных децентрализованных источников: колодцев, частных скважин небольшой глубины.

Вода без какой-либо предварительной подготовки может представлять опасность для здоровья, при этом негативные эффекты проявляются постепенно. Высокие концентрации железа вызывают болезни желудочно-кишечного тракта и нервной системы, повышают риск возникновения астмы. Высокое содержание органики в первую очередь сказывается на состоянии зубов.

Ежегодно специалисты томского филиала ИНГГ СО РАН совместно с коллегами из Томского политехнического университета в ходе летних полевых исследований отбирают и анализируют подземную воду в сельских районах Томской области. Проводятся макро- и микрокомпонентный химический, газовый, микробиологический, изотопный и органический анализы. Это очень важно для болотистой местности.

Обрабатывая полученные данные, ученые исследуют происхождение и условия формирования природных вод, отмечают, почему в них концентрируются определенные элементы, в каких формах и как они мигрируют, какие вторичные минералы из них выпадают.