Ежегодно в Новосибирске на уборку территории и благоустроительные работы тратят 1,4 миллиарда рублей. Однако уже не первый год с приходом весны самой актуальной для горожан темой становятся пылевые бури. Соцсети буквально взрываются от возмущения: "Чем мы дышим?", "Что в воздухе?", "Подоконники в квартирах каждый день моешь, а они черные!".

В минувшую субботу прошел общегородской санитарный день, в котором приняло участие свыше 97 тысяч человек. В ходе субботника собрано 7 200 тонн мусора и прошлогодней листвы. Для уборки было привлечено более тысячи единиц специализированной техники. В 2018-м мэрия, впервые за многие годы, закупила большую партию новой спецтехники. В их числе - десять вакуумных подметально-уборочных машин, три вакуумные уборочные коммунальные машины, предназначенные для эффективной и экономичной уборки как узких проходов, так и больших площадей. В мэрии утверждают, что машины работают 24 часа в сутки.

Как сообщил начальник главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк, с дорог и тротуаров убрано 12 тысяч тонн песка - в два раза больше, чем годом ранее. Всего зимой на городские дороги высыпали 80 тысяч тонн песко-соляной смеси. Муниципалитет ужесточил требования к ее качеству. Принято решение не закупать мелкий песок, в составе смеси не должно быть мелких частиц (глины, ила). Песок крупной фракции показал свою эффективность в морозы. Но после того как сошел снег, мелкие камни усеяли асфальт.

- Постепенно мы все уберем, - пообещал Юрий Сердюк.

Правда, победу над пылью руководитель управления считает далекой перспективой. По его словам, в Новосибирске этому препятствует сама природа - состояние почвы и ветра. В городе еще велика доля частного сектора с неасфальтированными дорогами. Чтобы сразу отремонтировать газоны и бордюры, необходимы огромные средства. По оценке специалистов, обустройство одного квадратного метра газона по всем правилам обходится в тысячу рублей, экономичный вариант - в 262 рубля. Замена одного метра бордюра стоит четыре тысячи рублей. Поэтому только на ремонт газонов в районе улицы Богдана Хмельницкого потребуется восемь миллионов рублей.

- Обязанность по уборке придомовых территорий возложена на управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Оплата входит в содержание общего имущества многоквартирного дома, дополнительные деньги с жильцов не взимаются, - сообщила председатель комитета муниципальной жилищной инспекции мэрии Новосибирска Ирина Кузьмина.

За ненадлежащую уборку территории предусмотрены незначительные штрафы - 10-15 тысяч рублей. Впрочем, претензий жильцов к УК становится меньше. Больше вопросов к уборке дорог категорий "4" и "5" - проездам из жилых кварталов к основным магистралям.

- Здесь ответственность несут подрядные организации районных администраций, которые по конкурсу выиграли контракты на содержание муниципальной территории, - подчеркнул Юрий Сердюк.

Тем временем

Председатель общественной организации "Город" Андрей Гудовский сообщил, что Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды будет ежемесячно предоставлять результаты исследований в рабочую группу по экологии, созданную при горсовете. Через год появится общая картина качества атмосферного воздуха в Новосибирске.