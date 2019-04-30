Красноярские врачи оживили "ледяного человека"

В реанимации Краевой клинической больнице (Красноярск) удалось спасти замерзшего пострадавшего.

Как сообщает сайт учреждения, 22 апреля в больницу скорая помощь доставила пациента в состоянии сильного переохлаждения - рано утром его нашел на улице охранник одного из предприятий. Пострадавшего записали в историю болезни как "Неизвестный N 10". Он был без сознания и практически не подавал признаков жизни - пульса не было, прослушивались только глухие тоны сердца. Как вспоминают врачи, мужчина был буквально ледяным на ощупь - "снежинки на лице не таяли".

Хотя шансы спасти пострадавшего были крайне малы, реанимационная бригада начала мероприятия - пациента подключили к ИВЛ, грели тепловой пушкой, вводили растворы. Но через некоторое время, когда у мужчины начала повышаться температура тела, у него остановилось сердце - из-за застоявшейся на периферии крови.

Реаниматологи более двух часов без перерыва проводили непрямой массаж сердца и 24 раза - дефибрилляцию (удары током в 5 тысяч вольт и 360 килоджоулей). Но сердце не "запускалось", точнее, не начинало стабильно работать. По правилам при тяжелой гипотеремии реаниматологам дается 30 минут на спасение человека. "Неизвестного N 10" спасали 120 минут - по косвенным признакам врачи понимали, что больной не безнадежен и продолжали битву за его жизнь. В конце концов, победили - сердце перестало останавливаться, стабилизировался пульс, стала расти температура тела.

На следующий день мужчина очнулся и заговорил, а еще через сутки стало ясно, что мозг у него не пострадал - пациент продекламировал детский стишок: " На белый снег взглянул щенок и ничего понять не мог".

Выяснилось, что 55-летний Владимир (так зовут больного) работал на стройке, накануне выпил - и больше ничего не помнил. Сейчас его готовят к выписке. А специалисты наверняка опишут этот случай не в одной медицинской научной статье - спасти практически оледеневшего человека удавалось крайне редко.