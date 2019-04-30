В Алтайском крае муниципалитеты столк-нулись с массой проблем в связи с переходом на новые правила обращения с бездомными животными. Теперь их запрещено уничтожать, нужно отлавливать и содержать в приютах. Где взять на это средства, а главное - желающих заниматься таким беспокойным хозяйством? В региональном бюджете закладывают средства на дополнительное финансирование, но города и районы просят организовать окружные межмуниципальные центры содержания животных.

Согласно новым нормам федерального закона "Об ответственном обращении с животными", принятым в конце 2018-го, со следующего года всех бездомных животных нужно отлавливать, лечить, вакцинировать, стерилизовать и либо содержать в приютах, либо возвращать в естественную среду обитания, то есть обратно на улицу. Депутаты готовят соответствующие поправки и в региональный закон "О наделении органов местного самоуправления Алтайского края государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных", которые планируют принять уже в мае 2019-го.

- У нас в крае эти полномочия отданы муниципалитетам, но мы не можем их исполнять, поскольку нет ни мест содержания животных, ни желающих заниматься отловом и стерилизацией, - сообщила корреспонденту "РГ" председатель Совета муниципальных образований Алтайского края, глава Алейского района Светлана Агаркова. - Мы изначально предлагали оставить полномочия региону, и тогда этими вопросами занимались бы специалисты управления ветеринарии. Сейчас мы просим не только увеличения финансирования для решения этих задач, но и организационной поддержки в виде создания семи-восьми межмуниципальных приютов в управленческих округах края.

По данным, предоставленным региональным заксобранием, сегодня размер субвенций на отлов и содержание безнадзорных животных в Алтайском крае самый небольшой в Сибирском федеральном округе - менее восьми миллионов рублей в год. Тогда как в Республике Алтай - 8,4 миллиона, Новосибирской области - 20 миллионов, Красноярском крае - 40,3 миллиона, Омской области - 50,9 миллиона рублей.

По словам главы Рубцовского района Петра Афанасьева, в 2018 году из предусмотренных восьми миллионов рублей краю реально было выделено только 5,8 миллиона.

А из 72 муниципалитетов края в 38 работу по отлову и стерилизации животных вообще не вели, потому что невозможно найти организации, которые этим будут заниматься.

- В Алейском районе в этом году уже провели четыре тендера по отбору компаний-исполнителей, но ни один из них не состоялся - нет заявок, - подтвердила Светлана Агаркова.

В краевом бюджете на будущий год планируется удвоить объемы финансирования. Но муниципалитеты не знают, куда девать отловленных животных - сегодня в Алтайском крае официально действует только три приюта для животных: в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Есть еще общественная организация в Заринске, которая занимается пристраиванием бездомных кошек и собак в добрые руки, не организуя приют. Кто и как будет создавать их в других городах и районах края - неизвестно.

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев сообщил, что в краевой столице отлов животных по контракту с 2016 года ведет общественная организация "Ласка", имеющая свой приют. В прошлом году в городе было отловлено 1 140 безнадзорных собак.

- Пока мы всех размещаем в приюте и ищем им новых хозяев, - пояснила зампредседателя "Ласки" Софья Куликова. - Сейчас из средств городского бюджета оплачивают только отлов, включая транспорт-ные расходы и работу "ловца" - около 380 рублей на одну собаку и 161 рубль в день на содержание животного в приюте. Расходы на стерилизацию не возмещают, мы это делаем за свой счет. Со следующего года муниципалитеты обязаны будут оплачивать и стерилизацию, но расценки, которые закладывают в поправки к краевому закону - 967,15 рубля, - не будут покрывать и половины расходов на эту процедуру. Реальная стоимость такой операции для средней собаки - три-четыре тысячи рублей.

Так что и увеличенного вдвое финансирования городам и районам не хватит, чтобы исполнять новые требования закона о животных. В этой ситуации муниципалитеты и предлагают создать в крае семь-восемь окружных центров содержания, которые будут обслуживать сразу несколько районов.

- Пока сложно сказать, сколько на это понадобится средств, поскольку требования к приютам еще не утверждены на федеральном уровне, - пояснил корреспонденту "РГ" заместитель председателя комитета краевого заксобрания по местному самоуправлению Иван Мордовин. - Правительство края сейчас рассматривает различные варианты решения этой проблемы, а также источники их финансирования. Напомню, что закон допускает создание государственных, муниципальных, частных приютов и использование государственно-частного партнерства в этой сфере.

Справка РГ

По данным муниципальных образований, в Алтайском крае в 2018 году за счет средств краевого бюджета было отловлено 5 833 бездомных животных.