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30.04.2019 08:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Инженеры ищут работу

Как выпускникам технических вузов помогают в трудоустройстве
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири № 95(7853)
В этом году инженеры стали самыми востребованными специалистами в сфере "Производство" в СФО. Аналитики портала по поиску работы HeadHunter выяснили, какую зарплату им предлагают работодатели, каковы зарплатные ожидания соискателей и какой у них конкурс.

- В целом разница в предложениях и ожиданиях по зарплате - в пределах нормы, то есть 10-15 процентов. В такой ситуации работодатели и соискатели вполне могут договориться об условиях, которые устроят обе стороны, - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО Елана Таращук. - А вот в Омске инженерам предлагают зарплату на четверть меньше, чем они хотели бы получать - 39 тысяч рублей вместо 52. И это тревожный "звоночек". Ведь если даже соискатель и согласится на такие условия, очевидно, что он продолжит поиск работы и покинет производство, как только появится подходящая вакансия.

Многие инженеры, особенно молодые, трудоустраиваются без помощи кадровых агентств. Часть из них учится в вузах по целевым направлениям крупных промышленных предприятий, проходит там производственную практику, и после защиты диплома получает гарантированное трудоустройство.

Фото: iStock
Спрос на специалистов-инженеров в экономике превысил предложение вдвое

Например, в Омском университете путей сообщения целевиком является каждый третий студент. Причем не только местных, но и других предприятий Сибири, относящихся к РЖД. В Омском техническом университете открыли Центр подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для ПО "Полет", где будет полностью сосредоточено производство ракет-носителей "Ангара". Кафедры вуза есть практически на всех крупных машиностроительных и нефтехимических заводах региона. И это - тоже хороший способ целенаправленно готовить востребованные на предприятиях кадры с последующим гарантированным трудоустройством.

Один из самых продвинутых в этом плане вузов - Томский "политех", который укрепляет свои позиции в рейтинге лучших университетов мира по трудоустройству выпускников.

Как сообщили в пресс-службе ТПУ, количество вакансий, направляемых предприятиями в вуз, в два-три раза превышает число выпускников. С местом работы до окончания университета определяется 93 процента выпускников. А 15 процентов студентов работают уже на момент получения диплома. Многие из успевающих ребят практикуются и стажируются в ведущих компаниях и по итогам трудового семестра получают приглашение стать штатным сотрудником.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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